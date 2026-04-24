İstanbul'un 5 İlçesinde Sahte Altın Operasyonu, 10 Gözaltı

(İSTANBUL) Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde sahte altın üretip satmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sahte altınları bazı kuyumculara ve döviz bürolarına sattıkları da öne sürelen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen bir soruşturma kapsamında Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde sahte altın üretip satmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında; Ülkemiz ve İstanbul il genelinde gerçekleşen olaylarda; şüphelilerin sahte altın üretmek ve satmak suretiyle dolandırıcılık eyleminde bulunarak kuyumculara ve döviz bürolarına sahte altınları satarak zarara uğrattıkları ve bu sayede haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiştir."

27.01.2026 tarihi itibariyle CMK 135 kapsamında başlatılan projeli teknik dosya kapsamında Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahıs ara yakalama ile yakalanarak tutuklanmış devam eden süreçte örgüt lideri olarak tespit edilen Yüksel Atabay ve 9 şüpheli şahsın örgüt kapsamında fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği bu aşamaya kadar 6 eylem gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.

Şüphelilerin yakalanmaları amacıyla 24.04.2026 günü Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiş olup, yapılan aramalarda;

1200€ (euro) nakit para

1 adet walther 7.65 ibareli silah, 1 adet şarjör, 5 adet 7.65 fişek

1 adet TEB bankası ibareli 30.07.2026 tarihli 350.000? (üçyüzellibin) Türk Lirası tutarında çek

1 adetTEB bankası ibareli 27.07.2026 tarihli 3.500.000? (üçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası tutarında çek ele geçirilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA