İstanbul Ümraniye'de viyadüğün altındaki derede erkek cesedi bulundu

TEM Otoyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğünün altındaki Yenişehir Mahallesi 3004. Cadde'nin kenarından geçen derede hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yol seviyesinin altındaki derenin beton zeminindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, baş kısmında darbe, kolda da kırık bulunan cesedin 40 yaşlarındaki Kemal Aydın'a ait olduğu tespit edildi. Aydın'ın cenazesi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından vinçle dereden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.