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Ümraniye'de metro çalışmasının yapıldığı alanda 2 bina çöktü! O anlar saniye saniye kamerada

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İstanbul Ümraniye'de metro çalışmasının yapıldığı alanda göçük oluştu. Bölgede tehlike nedeniyle tahliye edilen bitişik 2 bina, kısa süre sonra çöktü. Valilik, binalarda can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtti.

Ümraniye Elmalıkent Seyrantepe Caddesi'nde metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda ağır hasar alan 2 bina tahliye edildikten yarım saat sonra yerle bir oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ÖNCE YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İstanbul Ümraniye'de metro çalışmasının yapıldığı alanda 2 bina çöktü! O anlar saniye saniye kamerada

AĞIR HASAR ALAN BİNALAR YERLE BİR OLDU

Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki binalar yarım saat sonra çöktü. Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Binanın çökme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de metro çalışmasının yapıldığı alanda 2 bina çöktü! O anlar saniye saniye kamerada

"ÖLÜ YA DA YARALI BULUNMAMAKTADIR"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bina çevresinde gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."

İstanbul Ümraniye'de metro çalışmasının yapıldığı alanda 2 bina çöktü! O anlar saniye saniye kamerada

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Ali :

Hah tamam işte ya! İmamoğlu'nu suçlayacak ak trolleri görelim şimdi.. :))

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Zonguldak’lı Şükrü :

Alkışlayan yaprakların yüzü düştü.Arkadaş trol sayıyor. İmamoğlu birkez daha hayal kırıklığı dimi bro.

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mahalle sakini:

Savunacak dalınız kalmadıkça kuduruyorsunuz gerçekler size trol gibi batıyor dimi ?

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Metin Yalcin:

İstanbul'un depreme ihtiyacı yok üflesen göçmeye hazır binalar deposu, paragözlerin binasını kentsel dönüşüme almayın kendi sonlarını hazırlasınlar ..

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Rasim ihsan AYDİLEK:

YAZIKLAR OLSUN İBB YE İMAMOĞLU İSTİFA MURAT KURUM GÖREVE .

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Cradle Stone:

Murat kurum kimdir, ne iş yapar, görevi nedir, boykot et oy kullanma akpnin adamları çokmu iyi yoo değil boykot et oy kullanma.

yanıt5
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Ali :

Hoş geldin trol. :)

yanıt0
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Fatih Tori:

Tamda beklediğim yorum.birisi buna imam oğlu 5 yıldır görevde olduğunu ve Murat kurumun deprem zamanında çevre ve şehircilik bakanı olduğunu söylesin.

yanıt0
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HALİS ER:

Araba pert

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Rasim ihsan AYDİLEK:

İMAMOĞLU İSTİFA MURAT KURUM GÖREVE

9
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