Ümraniye'de metro çalışmasının yapıldığı alanda 2 bina çöktü! O anlar saniye saniye kamerada

Ümraniye Elmalıkent Seyrantepe Caddesi'nde metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda ağır hasar alan 2 bina tahliye edildikten yarım saat sonra yerle bir oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ÖNCE YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

AĞIR HASAR ALAN BİNALAR YERLE BİR OLDU

Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki binalar yarım saat sonra çöktü. Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Binanın çökme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

"ÖLÜ YA DA YARALI BULUNMAMAKTADIR"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bina çevresinde gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."