Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi öldü - Haberler

Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi öldü ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı. ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı. 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın hastanede hayatını kaybederken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Alemdağ Caddesi Altınşehir metro durağı yakınında saat 10.10 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ümraniye Belediyesi'nde temizlik görevlisi Abdurrahman Aydın'a (67) İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen işçi ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, hastaneye kaldırıldı. Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından İETT şoförü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayı görerek yardıma koşan esnaf Furkan Köse "Korna ve çarpma sesi geldi. Çok şiddetli bir ses çıktı. Işıkların oraya kadar sürüklenmiş. Otobüs şoförü frene bastı ama duramadı. Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. İlk yardım yapıldı ama durumu ağırdı." dedi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Abdurrahman Aydın Ümraniye Aydın İETT Güncel Haberler

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