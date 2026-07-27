Kuru yük gemisi makine arızasıyla demirletildi
Ordu'dan Çanakkale'ye giden 130 metre uzunluğundaki 'Gozne' adlı kuru yük gemisi, İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptı. Kılavuz kaptan ve römorkör yardımıyla Türkeli Demir Sahası'na güvenle demirletildi.
Ordu'dan Çanakkale'ye seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında arızalanan 130 metrelik kuru yük gemisi Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ünye'den Karabiga'ya seyreden 130 metre uzunluğundaki "Gozne" isimli kuru yük gemisinde, İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası meydana geldiği belirtildi.
Geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda ve kılavuz kaptan refakatinde "Kurtarma-3" römorkörünce yedeklenerek çekildiği ifade edilen açıklamada, geminin Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.