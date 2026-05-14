"İstanbul Tiyatro Festivali"nin 2027 ve 2028'deki küratörü Naz Erayda ile Kerem Kurdoğlu olacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin 31. ve 32. edisyonlarının küratörlüğünü Naz Erayda ile Kerem Kurdoğlu üstlenecek. Festival, yerli yapımlar programını iki yıl boyunca bu ikili ile sürdürecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen, tasarımcı, sanat yönetmeni ve eğitmen Erayda ile yazar ve yönetmen Kurdoğlu, 2 yıl süreyle festivalin yerli yapımlar programının oluşturulmasından sorumlu olacak.

Festivalin uluslararası yapımlar ile eğitim programları ve genel operasyonu, İstanbul Tiyatro Festivali ekibi tarafından yürütülmeye devam edecek.

İlk olarak 1989'da düzenlenen "1. İstanbul Tiyatro Festivali"nden bu yana festivalle uzun soluklu bir ilişki kuran Erayda ve Kurdoğlu, farklı disiplinlere yayılan üretimleriyle festivalin gelişimine katkı sağlayan isimler arasında bulunuyor.

İkilinin birlikte gerçekleştirdiği "Fayton Soruşturması (1993)", "Canlanan Mekan (1994)" ve "Kim O? (1995)", Türkiye'de mekana özgü ve metin merkezli olmayan tiyatro üretimlerinin dikkati çeken örnekleri arasında yer aldı.

Erayda ve Kurdoğlu, "Haritadan Naklen Yayın (1996)" ile disiplinler arası anlatım biçimlerini genişletirken, "Everest My Lord (1997)" adlı çalışmalarıyla tasarımı dramaturjik yapının merkezine taşıdı.

İkili, son olarak birlikte yönettikleri "Geçen Gün (2024)" oyunuyla Tiyatro Eleştirmenleri Birliğince "Yılın Yönetmeni" ödülüne layık görüldü.

Erayda ve Kurdoğlu'nun "İstanbul Tiyatro Festivali"nde yer almış tüm çalışmaları "tiyatro.iksv.org" adresi üzerinden incelenebilir.

"31. İstanbul Tiyatro Festivali", 2027'nin ekim ve kasım aylarında sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
