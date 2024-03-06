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İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının işçilerin kaldığı konteynerde çıktığı ve olayda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yangın çıktı. Yangın sonrası gökyüzünü devasa dumanlar kaplarken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının kısa süre içinde kontrol altına alındığı bildirildi.

YANGIN İŞÇİLERİN KONTEYNERİNDE ÇIKTI

İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki yangının işçilerin kaldığı konteynerde çıktığı belirtilirken olayın ısınmak için elektrikli soba yakılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bölgede yangın sonrası dev kara dumanlar gökyüzüne yükselirken kısa süre içinde kontrol altına alınan olayda bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

hepdoğruyusöyleyenbiri:

Geçmiş olsun fakat büyük yangın değil normal bir yangın. Haber anlayışınız: Başlıkla Haberi Okutmak....

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mardinli yiğit:

Bir zamanlar İTÜ'ye de puanım yetiyordu. Hey gidi günler hey..

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itunes parax:

eee sen ne okudun?

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Aziz Anbar:

işçi konteynerinde niye yangın çıkar ? sigara mı ? piknik tüp mü?

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