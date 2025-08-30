Taksim'de Kapkaç: Mısırlı Turistin Çantası Hızla Bulundu

Taksim'de Kapkaç: Mısırlı Turistin Çantası Hızla Bulundu
Taksim'de 47 yaşındaki Mısırlı turist Ehap T., kaldırımda yürürken iki kişi tarafından çantası kapkaçla alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Güven Timleri hızlı bir operasyonla şüphelileri yakaladı. 16 yaşındaki M.H. ve 26 yaşındaki R.D., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Çalınan çanta, içindeki eşyalarla birlikte turist Ehap T.'ye teslim edildi.

TAKSİM'de kaldırımda yürüyen Mısırlı Ehap T. (47), 2 şüphelinin kapkaçına uğradı. Çantayı çalıp kaçan şüpheli ve yanındaki kişi, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mısırlı Ehap T., kaldırımda yürüdüğü sırada karşısından gelen 2 şüpheliden biri, turistin elindeki çantayı çalarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Ehap T., olduğu yerde kalırken, şüpheli koşarak uzaklaştı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından turistin şikayeti üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Güvenlik görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda M.H.(16) ve R.D.(26) yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler, 'kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalınan çanta, içindekilerle beraber Mısırlı turiste teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
