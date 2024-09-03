Dr. Ahmet Tellioğlu'nun İşten Çıkarılması Davasında Mahkeme Kararı

Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu, görev yaptığı iş yerinde işçi sağlığına yönelik uyarıları nedeniyle işten çıkarılan Dr. Ahmet Tellioğlu'nun açtığı davayı kazanmasına ilişkin açıklama yaptı. Dr. Ahmet Tellioğlu'nun da katıldığı açıklamada "Hem işyeri hekiminin işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eksiklikler tespit ettiği için işverence işten çıkarıldığı hem de OSGB'lerden hizmet alan işverenlerin yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat yükümlülüğünden kaçamayacağı mahkemece karara bağlanmış oldu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanını taşeronlaştıran OSGB uygulamalarına karşı mücadelemize daha güçlü olarak devam edeceğiz" denildi.

Görev yaptığı iş yerinde işçi sağlığına yönelik uyarıları nedeniyle sebepsiz yere işten çıkarılan Dr. Ahmet Tellioğlu için İstanbul Tabip Odası bir açıklama yaptı. Dr. Ahmet Tellioğlu, Dr. Nazmi Algan, İTO Yönetim Kurulu Sekreteri Dr Ertuğrul Oruç, İTO İşyeri Hekimliği Komisyon üyesi Dr. Mustafa Sülkü'nün katıldığı açıklamayı İTO Yönetim Kurulu Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç okudu.

"Hizmeti taşerondan alsa bile tazminat yükümlülüğü asıl işverenindir" başlığı ile yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"THY-OPET'i önce sözlü sonra yazılı olarak bu eksiklikler konusunda uyarmıştır"

"Geçtiğimiz günlerde Bakırköy 36. İş Mahkemesi Dr. Ahmet Tellioğlu ile THY-OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. arasındaki bir davada işyeri hekimleri ile işyerleri arasındaki ilişkiye dair önemli bir karar verdi. Dr. Ahmet Tellioğlu, Diyalog İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Eğitim ve Danışma A.Ş. (OSGB) aracılığıyla THY-OPET'te işyeri hekimi olarak çalışmaya başladıktan bir süre sonra, THY-OPET'te işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin, çalışanların kişisel sağlık verilerinin gizliliği ve işyeri çalışma şartları ile ilgili önemli eksikler olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine THY-OPET'i önce sözlü sonra yazılı olarak bu eksiklikler konusunda uyarmıştır.

"İşten çıkarılma korkusu taşımaksızın"

Hemen ertesinde aracı taşeron OSGB, Dr. Ahmet Tellioğlu'nu arayarak herhangi bir sebep de bir gerekçe de göstermeden 'Bundan sonra THY-OPET'e sizin gitmenizi istemiyoruz; oradaki görevinize son verdik' demiştir. THY ve OPET ülkemizin iki 'güzide' ticari kuruluşudur. Her ikisinin ortaklığı ile kurulan THY-OPET Havacılık Yakıtları A.Ş., işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki eksiklikleri tespit edip bildirdiği için, üstelik görevi de bu olan ve görevini tam olarak -işten çıkarılma korkusu taşımaksızın- yerine getiren bir işyeri hekimine kapıyı gösterirken, hangi duygu ve düşüncelerle hareket etmiştir? Havacılık yakıtları gibi çok tehlikeli madde işi yapan bir şirkette, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eksiklikler tespit edildiğinde, işveren bu eksikliklerin varlığından mı korkmalıdır, yoksa bu eksiklikleri dile getiren ve görevi de bu olan işyeri hekiminden mi?

"Bu işten çıkarma mahkemeye taşınmıştır"

Öyle görünüyor ki, işveren yaptığı tehlikeli işin eksikliklerinden değil, görevini yapan işyeri hekiminden daha çok korkmuştur. Bu yüzden onu işten çıkararak güya 'cezalandırmıştır.' Bu iki 'güzide' kuruluş bile işyeri hekiminin işyerine ilişkin uyarılarına, bu eksiklikleri gidermek yerine, işyeri hekimini işten atarak yanıt veriyorsa, ülkemizdeki 'sıradan' kuruluşların nasıl bir tutum takındıklarını tahmin edebilirsiniz. Bu işten çıkarma işlemi üzerine Dr. Ahmet Tellioğlu aracı olan OSGB'ye 'THY-OPET'te ciddi işçi sağlığı sorunları olduğunu, THY-OPET yetkililerinin bu sorunların kendilerine bildirilmesinden hoşlanmadıklarının farkında olduğunu, ama böyle bir işten çıkarmayı da haklı görmediğini' bildirmiş ve ardından bu işten çıkarma mahkemeye taşınmıştır. 28.12.2019 tarihinde açılan dava yaklaşık dört yıl sonra, 03.11.2023 tarihinde sona erdi.

"İş akdinin sona erdirildiği anlaşılmaktadır"

Davada Dr. Ahmet Tellioğlu, işyerindeki eksiklik ve yanlışlıkları bildirdiği için, yani görevini yaptığı için işten çıkarıldığını öne sürerek tazminat talebinde bulunmuş. Davalı THY-OPET ise, özetle 'Bu doktor bizim çalışanımız değil, hizmet aldığımız OSGB'nin çalışanıdır. Bizim eksiğimiz yok' şeklinde savunmalarda bulunmuştur. Mahkeme 'Davacı hekimin iş yeri hekimi olarak çalışmakta iken işveren şirkete çalışanların kişisel sağlık verilerinin gizliliği ile ilgili olarak yaptığı yazılı ve sözlü bildirimler, çalışanların biyolojik izlemi ve çalışma havasının çevresel izlemi ile ilgili olarak yaptığı yazılı bildirimler, bel fıtığı tanısı almış çalışanların kaldırabilecek azami ağırlıklarla ilgili olarak düzenlediği çalışma kısıtı raporların davalı şirket yetkilisi Ceyda Ergi Kaytmaz'ın çalışanların kişisel sağlık dosyaları eşliğinde tartışma talebine verdiği olumsuz yanıtlar sonrası iş akdinin sona erdirildiği anlaşılmaktadır…

"OSGB uygulamalarına karşı mücadelemize daha güçlü olarak devam edeceğiz"

Davacı işyeri hekimi çalışanının bağımsız şekilde görevinin gereklerini yerine getirirken işverene tavsiyede bulunması ve görevinin gereklerini yerine getirmesi karşısında tavsiyelerinden dolayı işverence iş yerindeki işinden çıkartıldığı, alınan raporda davacı hekimin tavsiyelerinin dikkate alındığı noktasında bir delil ibraz edilemediğinin tespit ve mütalaa edildiği' şeklinde özetlenebilecek bir kararla THY-OPET işvereninin Dr. Ahmet Tellioğlu'na tazminat ödemesine karar verdi. Sonuçta, hem işyeri hekiminin işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eksiklikler tespit ettiği için işverence işten çıkarıldığı hem de OSGB'lerden hizmet alan işverenlerin yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat yükümlülüğünden kaçamayacağı mahkemece karara bağlanmış oldu. İstanbul Tabip Odası olarak bu emsal kararı son derece önemli buluyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanını taşeronlaştıran OSGB uygulamalarına karşı mücadelemize daha güçlü olarak devam edeceğiz."