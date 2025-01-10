İstanbul Tabip Odası, Dr. Hussam Ebu Safiyye için İsrail Konsolosluğu önünde açıklama yaptı

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası, Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ni basan İsrail askerlerine karşı direnişiyle simgeleşen doktor Hussam Ebu Safiyye için İsrail Konsolosluğu önünde açıklama yaptı. Doktor Hussam'ın serbest bırakılmasını isteyen meslektaşları, "Dr. Hussam, elde silah olmadan da zalimlere karşı mücadele edilebileceğini göstermiştir. Bu anlamda hem sağlık emekçilerinin hem de tüm insanlığın yüz akı olmuştur. Bizler de, Türkiye'de sağlık emek mücadelesi veren doktorlar olarak Dr. Hussam'ın bizlere örnek teşkil eden zulmedenlere karşı verdiği mücadeleyi ve gösterdiği iradeyi selamlıyoruz." dedi.

İsrail'in operasyonlarını sürdürdüğü Gazze'de faaliyette olan çok az hastanesinden biri olan Kemal Advan Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda hastane müdürü olan Hussam Ebu Safiyye baskın yapan askerlere karşı duruşuyla hafızalarda yer etti. Doktor Hussam için akşam saatlerinde İstanbul Tabip Odası (İTO) da, İsrail Konsolosluğu önünde bir açıklama yaptı. Açış konuşmasını İTO Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç'un yaptığı eylemde ortak açıklamayı Başkan Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu okudu. Son saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri 50 bine yakın Filistinlinin yaşamını yitirdiğinin, 110 bininin yaralandığının, 2 milyon Filistinlinin yerinden edildiğinin vurgulandığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"En az 165'i doktor olmak üzere 1100'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü"

"Onlarca hastane, sağlık merkezi ve sivil yerleşim yeri bombalandı. En az 165'i doktor olmak üzere 1100'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü. Halen Gazze'de gıdaya ve temiz içme suyuna erişim çok kısıtlı, salgın hastalıklar kol geziyor. Gazze'de, dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor! Evet, mevcut tablo vahim. Ancak Filistin mücadelesinin diğer yüzü, direniştir, mücadeledir, kahramanlıklardır. Filistin mücadelesinin tarihinde öne çıkmış, kahramanlaşan çok figür vardır. İşte 2024'ün son günlerinde bu figür bir doktor, Dr. Hussam Ebu Safiyye olmuştur.

Dr. Hussam, Gazze'nin faaliyette olan çok az hastanesinden biri olan Kemal Advan Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda hastane müdürü olarak savaşın getirdiği tüm olanaksızlıklara rağmen İsrail'in saldırılarında yaralanan çocukları hayata döndürmek için çalışıyordu. Gazze'de güvenilir bir yerleşim alanı kalmadığı için ailesiyle beraber hastane bahçesinde konaklıyordu. İsrail'in hastanenin boşaltılması taleplerini defalarca reddetmişti. İsrail, bunun üzerine hastaneye saldırılar düzenlemeye başladı.

"Bombalı saldırıda Dr. Hussam çocuğunu kaybetti, kendisi de yaralandı. Hastanenin bahçesine gömdü yavrusunu..."

28 Ekim günü, yine hastaneye yapılan bir bombalı saldırıda Dr. Hussam çocuğunu kaybetti, kendisi de yaralandı. Hastanenin bahçesine gömdü yavrusunu. 'Ben çocuğumdan ayrılmayacağım, buradayım, Filistinli çocuklara hayat olmaya devam edeceğim.' dedi. Yılmadı, bırakmadı mücadeleyi. 27 Aralık 2024 günü hastaneyi kuşatan İsrail tanklarının üzerine beyaz önlüğüyle yürüyerek meydan okudu ve işgalci İsrail ordusu tarafından rehin alındı. Dr. Hussam Ebu Safiyye derhal serbest bırakılmalıdır!

"Dr. Hussam'ın bizlere örnek teşkil eden zulmedenlere karşı verdiği mücadeleyi ve gösterdiği iradeyi selamlıyoruz"

Dr. Hussam, elde silah olmadan da zalimlere karşı mücadele edilebileceğini göstermiştir. Bu anlamda hem sağlık emekçilerinin hem de tüm insanlığın yüz akı olmuştur. Bizler de, Türkiye'de sağlık emek mücadelesi veren doktorlar olarak Dr. Hussam'ın bizlere örnek teşkil eden zulmedenlere karşı verdiği mücadeleyi ve gösterdiği iradeyi selamlıyoruz. Filistin mücadelesi kazanırsa coğrafyamızda zulmün kaynağı olan emperyalizm ve onun maşası olan Siyonizm gerileyecek. Bunda Türkiye'de yaşayan doktorların, sağlıkçıların, işçilerin, emekçilerin, tüm ezilenlerin çıkarı vardır.

Bu nedenle biz İstanbul Tabip Odası olarak burada bulunan tüm dostlarımızla birlikte Filistin'in özgürleşmesi, İsrail'in mezaliminin son bulması ve Gazze'den çekilmesi, Dr. Hussam başta olmak üzere İsrail'in elinde bulunan tüm tutsakların serbest bırakılması, İsrail'in başta ekonomik olmak üzere her alanda gerçek bir ambargoya maruz bırakılarak savaştan çekilmesi ve Ortadoğu'ya barışın gelmesini sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ilan ederiz."

"Doktor Hussam onurumuzdur" sloganlarının atıldığı eyleme bazı sendikalar ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.