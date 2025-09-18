Haberler

İstanbul Sinema Evi'nde Temel Sinema Eğitimi Başlıyor

Yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler'in katılımıyla düzenlenecek olan 'Temel Sinema Eğitimi', 25 Eylül'de İstanbul Sinema Evi'nde başlayacak. Katılımcılar, sinemanın temellerini öğrenerek kısa film çekme fırsatı bulacaklar.

Yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler'in katılımıyla gerçekleştirilecek "Temel Sinema Eğitimi", İstanbul Sinema Evi'nde (İSE) 25 Eylül'de başlayacak.

İSE'den yapıdan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenecek eğitimde, "Senaryo ne değildir?", "Yönetmen kimdir?", "Yapımcı ne iş yapar?", "Montaj ile kurgu neden aynı şey değildir?", "Festival süreci nasıl yönetilir?" gibi sorulara cevaplar aranacak.

Temel sinema eğitiminin verileceği 16 haftalık programda, 12 haftanın sonunda katılımcıların hazırladığı senaryolardan biri seçilerek kısa film çekilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulhamit Güler, "Sinemaya ilgi duyan ilgi duymakla kalmasın" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, "Bu çerçevede 5 yıldır yüzlerce kişiye eğitim verdik. Temel eğitimler sonrası kademe grupları ile sinemada uzmanlaşma süreçleri başlatıyoruz. Bu atölyeyi başarılı bir şekilde tamamlayanlar, temel seviyede sinemanın her aşamasına hakim olacak. Eğitimle birlikte katılımcılar fikir aşamasından post prodüksiyona kadar onlarca kişinin kolektif şekilde yaptığı işe dair farkındalığa ulaşacak. Bir filmi izlerken sorular sorabilecek, sorulara cevap verebilecekler." ifadelerini kullandı.

Güler, hem teoriye hem de pratiğe önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sinemanın fikri altyapısının üzerinde ilerleyecek uygulama alanına işaret ediyoruz. Bununla beraber katılımcılarımızı ne teoriye boğacağız, ne sadece uygulamada kalacağız. Temel olarak sağlam bir zemin inşa edeceğiz. Her atölyenin ürünle tamamlanması gerekir. Bunun için eğitim sonunda kısa film çekeceğiz. Eğitime katılan arkadaşlarımız baştan sona bir kısa film sürecinin nasıl işlediği görmüş olacak."

Kontenjanın sınırlı olacağı eğitimle ilgili bilgi İSE'nin sosyal medya hesaplarından veya istanbulsinemaevi@gmail.com adresinden edinilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
500
