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İstanbul Şile'de sel sonrası temizlik sürerken kapatılan sokaklar açıldı

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İstanbul'da sağanağın ardından sel ve su baskınlarından etkilenen Şile'de temizlik, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Kumbaba Mahallesi'nde sular çekilince kapatılan sokaklar açıldı, biriken sular vidanjörlerle tahliye ediliyor.

İstanbul'da sağanağın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen Şile'de temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Pot Deresi'nin taştığı Kumbaba Mahallesi'nde suların çekilmesiyle tedbiren kapatılan bazı sokak ve güzergahlar yeniden açıldı.

Çalışmalar kapsamında, sokaklarda biriken sular vidanjörlerle tahliye ediliyor.

Yağmur suyu hatlarındaki tıkanıklıklar da ekiplerce giderilmeye çalışılıyor.

Sokaklara yığılan çamur ve çeşitli birikintiler ise iş makineleri yardımıyla temizleniyor.

Selden etkilenen bazı mahalle sakinleri evlerinde ve bahçelerinde temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

Suyun çekildiği yerlerdeki zararların tespiti için de ekiplerce çalışma yapılıyor.

Kaynak: AA
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