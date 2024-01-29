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İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde Saldırıya Uğrayan Tuncer Cihan İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan için Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de törene katıldı. İmamoğlu, teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında dün yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Cihan için bugün Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cemevindeki törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı. İmamoğlu, "Teröre karşı bu şehirde ve ülkemizde bütün inançlara hangi etnik kökenden olursa olsun her bireyimize yapılmış saldırı hepimize yapılmış saldırıdır. İstanbul terörle anılacak bir şehir değildir. İstanbul, barışla, huzurla, inançların kardeşliğiyle, birliğiyle, beraberliğiyle anılacak bir şehirdir" dedi.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde dün yapılan pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Cihan için bugün Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde tören düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sariyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı.

İMAMOĞLU: İSTANBUL TERÖRLE ANILACAK BİR ŞEHİR DEĞİLDİR

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ne yazık ki dün de söylediğimiz gibi masum vatandaşımızın katledildiği terör saldırısı hepimizi derinden üzmüştür. Bugün cemevinden ebediyete uğurlayacağımız kaybımızdan çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Aynı zamanda ben bugün saldırının olduğu ortamda bulunan Polonya Başkonsolosu'nu ziyaret ettim. Çünkü o da evlatlarıyla beraber oradaydı. Kendisine de söyledim. Evlatları bizim evlatlarımız. Orada saldırıya uğrayan herkes bizim insanımız vatandaşımız. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ama ifade edeyim ki teröre karşı bu tür saldırılara karşı bu şehirde ve ülkemizde bütün inançlara, bütün yaşayan insanlarımıza hangi etnik kökenden olursa olsun her bireyimize yapılan saldırı hepimize yapılmış olan bir saldırıdır. Her bir vatandaşımızı Allah korusun. Eminim ki milletçe, ülkemizin devletimizin bütün kurum kuruluşları hep birlikte teyakkuz halinde teröre geçit vermeyecek, en insani, en vicdani tavırla, dille teröre karşı dimdik duracağız. ve bu ülkede bu güzel şehirde yaşayan her insanımızın güvence altında olması için ama inancıyla ama yaşam biçimiyle güvence altında olabilmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. İstanbul terörle anılacak bir şehir değildir. İstanbul, barışla, huzurla, inançların kardeşliğiyle, birliğiyle, beraberliğiyle anılacak bir şehirdir. Bu tür yapılan müdahalelerle 16 milyon insanımızla, 86 milyon insanımızla bütün siyasi görüşleriyle topyekün mücadeleye hazır bir milletiz hazır bir şehiriz. Tekrar başımız sağolsun."

EMRİYE AYDEMİR: "MELEK GİBİ BİRİYDİ"

Tuncer Cihan'ı uğurlamak için cemevine gelen teyzesi Emriye Aydemir, "Üzüntüden perişan olduk. Yeğenim melek gibiydi, hiç düşmanı yoktu. Olay günü ablam arkadaşlarıyla kahvaltıya Sarıyer'e gitmiş. Yeğenim de çay ve ikram veriyorlar diye kiliseye ziyarete gitmiş. Engeline rağmen 18 ay askerlik yaptı. Şırnak'ta arkadaşlarını kaybedince durgunlaştı. Zavallıyı niye vurdular" dedi.

LATİN KATOLİK KİLİSESİ RUHANİ LİDERİ PALİNURO: "CEMAATE SİPER OLDU"

Latin Katolik Kilisesi ruhani lideri Massimiliano Palinuro ise, "Saf bir melek gibiydi. Oradaki cemaat için hayatını kaybetti. Kötülüğe karşı çıktı ve öldürdüler. Kiliseye önceden de geliyordu. Dostumuz olarak seviyorduk. Cemaate siper oldu, melek oldu" dedi.

Cenaze töreninin ardından Cihan'ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane'deki Hasdal Mezarlığı'na gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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