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Depremzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'na silahlı saldırı! Gasp iddiası var

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Depremzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'nın İstanbul Pendik şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Yardımların tıra yüklenirken gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi ayağından yararlandı. Dernek Başkanı Beyzade Özkahraman, "Tırlardan birine el koymak istemişler. Gasp gibi bir durum olduğunu anladık. Çocuklar da vermemek için direnmiş. O direnme sırasında ateş edilmiş. Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Olay gasp gibi görünüyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afetzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'nın İstanbul Pendik şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi ayağından yaralandı.

Şahkulu Sultan Dergahı'na yapılan saldırının depremzedeler için toplanan yardımların yüklendiği tırın gasp edilme girişimi sırasında meydana geldiği iddia edildi.

Şahkulu Sultan Dergahı Başkanı Beyzade Özkahraman, saldırıyla ilgili olarak, "Bizim Pendik şubemiz var. Depremzedeler için çok miktarda bağış topladı. Şahkulu'nda toplanan bağışlarla birlikte tırlarla Anadolu'ya sevk edildi. Çok büyük çaba gösterdik depremde. Tırlardan birine el koymak istemişler. Gasp gibi bir durum olduğunu anladık. Çocuklar da vermemek için direnmiş. O direnme sırasında ateş edilmiş. Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Olay gasp gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Kenanoğlu paylaşımında, "Şahkulu Sultan Vakfı Pendik Şubesi'ne silahlı saldırı…" dedi.

Depremzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'na silahlı saldırı

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Pendik Güncel Haberler

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