İSTANBUL-'PALALI SABRİ' FUHUŞ ÇETESİ DAVASINDA MÜŞTEKİLERİN TAMAMI ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİ

GEZİ Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı Sabri' olarak da bilinen Sabri Çelebi'nin Fas- İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 10 sanığın yargılandığı davada bütün müştekiler emniyetteki ifadelerini değiştirerek şikayetlerinden vazgeçti.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, firari sanıklar Sabri ve Müslüm Çelebi hazır bulunmazken 5 tutuklu ve 3 tutuksuz sanık ile bir mağdur kadın hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

"İKİ KIZ ÇOCUĞUM VAR"

Firari sanık Sabri Çelebi'nin ağabeyi Hüseyin Çelebi duruşmadaki savunmasında, "Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben 2015 yılında devlet memurluğuna geçiş yaptım. Zaten son birkaç yıldır Sabri ile aram açık olduğu için görüşmüyordum. Dubai de olduğunu biliyorum, ancak açık adresini bilmiyorum. Sanıklardan Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi akrabam ve kardeşimdir. Mesai saatlerinden sonra söz konusu restorana zaman zaman gidip çay içip sohbet ettiğim olmuştur. Ailenin en büyüğü olmam ve işletmeyle ilgili tecrübelerimden dolayı zaman zaman beni arayıp bilgi sorarlardı. Ben illegal hiçbir faaliyet içerisinde bulunmadım. Silah taşıma gibi bir gereksinimim hiç olmadı. Ben yüksek lisans öğrencisiyim iki kız çocuğum var. Fuhuşla itham edilmek onları da yaralıyor. Ben o saatlerde ya evimde uyuyorum ya da vazifemin başındayım. Kardeşlerim olan sanıkların zaten bana talimat verme gibi bir durumları olamaz. " dedi.

"BUNUNLA YARGILANMAK ÇOK AĞIR"

"MAĞDURE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Müslüm Çelebi ile Sabri Çelebi hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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