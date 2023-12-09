İstanbul merkezli operasyonda İskoçlar Çetesi çökertildi! Elebaşı dahil 38 kişi yakalandı

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-17 Operasyonu ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşı dahil 38 kişi yakalandı, suç örgütünün 250 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17" operasyonu ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan, "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KAFES-17" Operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8 'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

200-250 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında örgüte ait;

23 kg kokain,

95 kg eroin,

165 kg skunk,

15 kg metamfetamin,

10.500 adet sentetik uyuşturucu hap,

Tabancalar,

Büyük miktarda, altın, TL ve döviz ele geçirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz"