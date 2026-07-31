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İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 gözaltı / Görüntü ve fotoğraf eklendi

İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 gözaltı / Görüntü ve fotoğraf eklendi
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Vatandaşlara toplu SMS göndererek yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Vatandaşlara toplu SMS göndererek yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, vatandaşlara toplu kısa mesaj (SMS) göndererek yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları ve bahis oynamaya teşvik ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

GÖNDERİM PANELLERİ KULLANDILAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, telekomünikasyon şirketlerinden temin ettikleri, başta '0850' ile başlayan numaralar olmak üzere farklı telefon hatlarını kullandıkları, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panelleri üzerinden çok sayıda vatandaşa SMS gönderdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 31 Temmuz tarihinde İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, "Yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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