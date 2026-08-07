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4 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 32 Gözaltı

4 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 32 Gözaltı
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İSTANBUL merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 adrese baskın yapıldı.

İSTANBUL merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 32 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin, ev ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, örgüt üyelerinin İstanbul genelinde; 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma, çökme/haraç alma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mesken ve iş yeri kurşunlama', 'uyuşturucu ve silah ticareti', 'tehdit ve nitelikli hırsızlık' olmak üzere toplam 22 farklı suça karıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 4 Ağustos Salı günü İstanbul, Sakarya, Yalova ve Antalya'da belirlenen 56 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2'si 18 yaşından küçük toplam 32 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİDLİ

Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt üyelerinin eylemlerde kullandığı değerlendirilen 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 827 adet fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç materyalleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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