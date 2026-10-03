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İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde konser, sergi ve atölyeler 4 Ekim'e kadar sürecek

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İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde konser, sergi ve atölyeler 4 Ekim'e kadar sürecek
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağında kentin çeşitli noktalarında konser, sergi, söyleşi ve atölyeler yapıldı. Büşra Kayıkçı, GOPSENFO ve Hüsnü Şenlendirici gibi isimlerin yer aldığı festival, 4 Ekim'e kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul durağında kentin farklı noktalarında konser, sergi, söyleşi ve atölyeler gerçekleştirildi.

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, AKM Tiyatro Salonu'nda verdiği konserde "Beyond Walls - Istanbul" Projesi kapsamında İstanbul'un farklı mekanlarından ilhamla bestelediği eserleri seslendirdi. Konserde İstanbul'un çeşitli noktalarında kaydedilen gerçek sesler de bestelere eşlik etti.

Rami Kütüphanesi'nde sahne alan GOPSENFO Klasik Müzik Orkestrası, klasik müzik repertuvarından eserler seslendirdi. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Hicaz Faslı" konserinde de Hicaz makamından eserler icra edildi.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali "Klarnetin Yıldızları" konserinde Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Vassilis Saleas ve Bülent Altınbaş sahne aldı. Sanatçılar, Anadolu ve Balkan müziklerinden örnekler sundu.

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde Oğuzhan Koç da sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen PhotoTalks programında Tuna Alp Angel'ın çalışmaları üzerine fotoğraf gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi. Aynı merkezde "Konuşmalar" programında da katılımcılar, konuklarıyla soru-cevap bölümünde bir araya geldi.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam eden Craftİstanbul 7. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı'nda bakırcılık, sedef kakma, halı ve kilim dokumacılığı, ahşap oyma, telkari, çini, seramik ve ebru gibi geleneksel sanatlara ilişkin çalışmalar sergilendi.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ndeki çocuk atölyelerinde de "Yapraktaki Resimler", "Ebruli İstanbul" ve "Müzede Drama" etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar, doğadan toplanan malzemelerle sanat çalışmaları yaptı, ebru tekniğini uyguladı ve müzedeki eserlerden hareketle drama çalışmasına katıldı.

Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik "Lego ile Kendi Kütüphaneni Tasarla" etkinliği düzenlendi, yetişkinler için Erdi Özgül'ün katılımıyla "Hayata Tutunmak: Sevginin Gücü ve Kişisel Mücadele" söyleşisi gerçekleştirildi.

AKM Kültür Sokağı'ndaki Karaoke Karavan etkinliğinde de festival ziyaretçileri seçtikleri şarkıları seslendirdi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 4 Ekim'e kadar konser, sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında devam edecek.

Kaynak: AA
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