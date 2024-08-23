İstanbul Konsoloslar Birliği ve Bizim Dünyamız Vakfı Karadeniz Bölgesi'nde Sürdürülebilirlik Gezisi Düzenledi

İstanbul Konsoloslar Birliği ve Bizim Dünyamız Vakfınca Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülebilirliği teşvik edici gezi düzenlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülebilirliği vurgulamak ve bu konuda küresel farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Konsoloslar Birliği ve Bizim Dünyamız Vakfı tarafından 19-22 Ağustos'ta Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan dört günlük gezi gerçekleştirildi.

Geziye, İstanbul'da görev yapan Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Birleşik Krallık, Danimarka, Hırvatistan, İsveç, Gana, Kanada, Kosova ve Pakistan başkonsolosları katıldı.

İlk olarak Trabzon'un doğal ve kültürel mekanlarını gezen heyeti daha sonra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kabul etti.

Yıldırım, konuk başkonsoloslarla görüşmesinde bölgenin kültürel ve doğal mirasını koruma konusundaki uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Rize'de ise diplomatlar, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin ile bir araya geldi.

Vali Baydaş, "çay, yağmur ve yeşilliğin başkenti" olarak tanıttığı Rize'nin benzersiz konumuna dikkati çekti, ticaret, kültür, eğitim ve sürdürülebilirlik alanlarında bağların güçlendirilmesi hakkındaki görüşlerini aktardı.

Ziyaretçi diplomatlardan bölgenin güzelliğini ve doğal çeşitliliğini ülkelerinde tanıtmaları ricasında bulunan Baydaş, bu vesileyle bölgenin doğal güzelliklerini görmeye gelecek turist sayısının artacağı yönündeki fikirlerini paylaştı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de bu düşünceleri yineleyerek, birlik ve vakıf yetkililerine böylesine önemli bir ziyareti düzenledikleri için teşekkür etti.

Gezi boyunca katılımcılar, Sümela Manastırı, Uzungöl, Karagöl, Ayder Yaylası ve Macahel Vadisi biyosfer rezervi gibi bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Bölge ekonomisi ve kültürel kimliği için hayati öneme sahip yerel tarım uygulamalarını da takip eden heyet üyeleri, fındık hasadı ve çay üretimini yerinde inceledi.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu ve İstanbul Konsoloslar Birliği'nin ilk kadın başkanı Dr. Ivana Zerec, bölgedeki sıcak misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Trabzon, Rize ve Artvin'deki doğal güzellikler ve çeşitlilikten bahseden Zerec, diplomatik gezilerin bölgeye daha fazla görünürlük kazandıracağına ve daha fazla gezginin Türkiye'nin bu en yeşil kesimini keşfetmesini sağlayacağına inandığını vurguladı.

Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik de girişimin başarısını değerlendirerek, Vakfın Türkiye ve ötesinde sürdürülebilirliği teşvik etme konusundaki kararlılığının altını çizdi.