Üye Girişi
Haberler

İstanbul Konsoloslar Birliği ve Bizim Dünyamız Vakfı Karadeniz Bölgesi'nde Sürdürülebilirlik Gezisi Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Konsoloslar Birliği ve Bizim Dünyamız Vakfı tarafından Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen geziye birçok başkonsolos katıldı. Gezi boyunca bölgenin doğal ve kültürel güzellikleri gezildi ve yerel tarım uygulamaları incelendi.

İstanbul Konsoloslar Birliği ve Bizim Dünyamız Vakfınca Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülebilirliği teşvik edici gezi düzenlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülebilirliği vurgulamak ve bu konuda küresel farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Konsoloslar Birliği ve Bizim Dünyamız Vakfı tarafından 19-22 Ağustos'ta Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan dört günlük gezi gerçekleştirildi.

Geziye, İstanbul'da görev yapan Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Birleşik Krallık, Danimarka, Hırvatistan, İsveç, Gana, Kanada, Kosova ve Pakistan başkonsolosları katıldı.

İlk olarak Trabzon'un doğal ve kültürel mekanlarını gezen heyeti daha sonra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kabul etti.

Yıldırım, konuk başkonsoloslarla görüşmesinde bölgenin kültürel ve doğal mirasını koruma konusundaki uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Rize'de ise diplomatlar, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin ile bir araya geldi.

Vali Baydaş, "çay, yağmur ve yeşilliğin başkenti" olarak tanıttığı Rize'nin benzersiz konumuna dikkati çekti, ticaret, kültür, eğitim ve sürdürülebilirlik alanlarında bağların güçlendirilmesi hakkındaki görüşlerini aktardı.

Ziyaretçi diplomatlardan bölgenin güzelliğini ve doğal çeşitliliğini ülkelerinde tanıtmaları ricasında bulunan Baydaş, bu vesileyle bölgenin doğal güzelliklerini görmeye gelecek turist sayısının artacağı yönündeki fikirlerini paylaştı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de bu düşünceleri yineleyerek, birlik ve vakıf yetkililerine böylesine önemli bir ziyareti düzenledikleri için teşekkür etti.

Gezi boyunca katılımcılar, Sümela Manastırı, Uzungöl, Karagöl, Ayder Yaylası ve Macahel Vadisi biyosfer rezervi gibi bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Bölge ekonomisi ve kültürel kimliği için hayati öneme sahip yerel tarım uygulamalarını da takip eden heyet üyeleri, fındık hasadı ve çay üretimini yerinde inceledi.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu ve İstanbul Konsoloslar Birliği'nin ilk kadın başkanı Dr. Ivana Zerec, bölgedeki sıcak misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Trabzon, Rize ve Artvin'deki doğal güzellikler ve çeşitlilikten bahseden Zerec, diplomatik gezilerin bölgeye daha fazla görünürlük kazandıracağına ve daha fazla gezginin Türkiye'nin bu en yeşil kesimini keşfetmesini sağlayacağına inandığını vurguladı.

Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik de girişimin başarısını değerlendirerek, Vakfın Türkiye ve ötesinde sürdürülebilirliği teşvik etme konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Bölgesi İstanbul trabzon Çevre Kültür Diplomasi Turizm Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi! Avon battı mı? Avon iflas mı etti? Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede? Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi?
title