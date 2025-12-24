İstanbul Kent Üniversitesi'nde dublaj ve seslendirme etkinliği düzenlendi

İSTANBUL Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (KÜYEM) tarafından, GDC Akademi iş birliğiyle düzenlenen 'Sese Hayat Vermek: Dublaj ve Seslendirme Sanatı' başlıklı etkinlik, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi Planet Salon'da düzenlenen etkinlikte, dublaj ve seslendirme alanına ilgi duyan öğrenciler bir araya geldi. Programda; seslendirme mesleğinin temel dinamikleri, sektöre giriş süreçleri, eğitim olanakları ve kariyer yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, KÜYEM ve GDC Akademi iş birliğiyle hayata geçirilecek Temel Dublaj ve Seslendirme Eğitimi Programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Ocak 2026'da başlayacak eğitim programının; hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki farklı grup halinde, uygulama ağırlıklı olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Program kapsamında katılımcıların profesyonel stüdyo ortamlarında birebir uygulama yapmaları hedefleniyor. Bunun yanı sıra, eğitime katılacak öğrencilerin sektörü yakından tanıyabilmeleri amacıyla GDC Akademi'ye yönelik teknik bir gezi düzenleneceği de paylaşıldı.

'BÜYÜK YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ'

Etkinlikte konuşan dublaj sanatçısı Elif Acehan, "Çok mutluyum. Üniversite öğrencileri pırıl pırıldı; muhteşem sorularıyla beni biraz terlettiler ama çok eğlendik. Mesleğim, sektör ve yakında başlayacağımız eğitimler hakkında onları bilgilendirmeye çalıştık. Öncelikle mutlaka eğitim almalarını tavsiye ediyorum. KÜYEM ve GDC Akademi iş birliğiyle yepyeni bir eğitime başlıyoruz. İstanbul Kent Üniversitesi'nde dublajdan seslendirmeye kadar uzanan kapsamlı bir program hazırladık. Hala aktif olarak sektör içinde çalışan eğitmenlerimizle, usta-çırak ilişkisinin birebir yaşandığı bir eğitim modeli sunacağız. Eğitimlerin bir bölümünü GDC stüdyoları'nda sürdüreceğiz. Ardından mezunlarımızı sektörde çok farklı yollara uğurlamayı hedefliyoruz. Bu eğitim, bugüne kadar duyulan ve bilinen programlardan biraz farklı. Kimseyi oyalamıyoruz, kimsenin emeğini boşa harcamıyoruz. Büyük yeteneklerin evlerinde saklı kalmasını istemiyoruz; onları ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

'SEKTÖRÜN, YENİ DUBLAJ SANATÇILARIYLA TANIŞACAĞINA İNANIYORUM'

Acehan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki günlerde sektörün, yeni dublaj sanatçılarıyla tanışacağına inanıyorum. Eğitim sürecinde etkili konuşma, iletişim, kendini ifade etme gibi temel başlıkların yanı sıra sektöre girişte neler yapılması ve nelerden kaçınılması gerektiğini de anlatacağız. Ayrıca çizgi film, animasyon, bilgisayar oyunu, yapay zeka projeleri ve belgesel gibi birçok farklı alanda uygulamalı seslendirme çalışmaları yapılacak. Ne kadar çok pratik yapılırsa, sektörde yer bulmak o kadar kolaylaşıyor. Son olarak şunu söylemek isterim: Dublaja az da olsa merakı olan herkes bu deneyimi mutlaka yaşamalı. Stüdyonun içinde olmak, o atmosferi solumak ve kısa sürede bambaşka karakterlere dönüşmek çok özel bir duygu. Ben mesleğime çok aşığım ve bu eğitimi alanların da aynı tutkuyu hissedeceğine inanıyorum."

'SEKTÖRE TEMAS EDEN EĞİTİMLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi KÜYEM Müdürü Remziye Dalgıç ise, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, dublaj ve seslendirme alanına yönelik ne kadar güçlü bir ilgi olduğunu açıkça gösterdi. Öğrencilerimizin sorduğu sorular ve programa olan yoğun katılım, bu alanda nitelikli ve uygulamaya dayalı eğitim ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu. Bu doğrultuda, GDC Akademi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Temel Dublaj ve Seslendirme Eğitimi Programı, katılımcılara yalnızca teorik bilgi değil, doğrudan sektör pratiği kazandırmayı amaçlıyor. Profesyonel stüdyo ortamlarında yürütülecek bu eğitimle, dublaj ve seslendirme alanına sağlam bir başlangıç yapmak isteyen herkes için güçlü bir eğitim modeli sunuyoruz. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Küyem olarak, sektöre temas eden ve karşılığı olan eğitimler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.