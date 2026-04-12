Haberler

Kartal'da 15 gündür kayıp olan balıkçı için arkadaşları denizde arama çalışması yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal'da balık tutmak amacıyla 28 Mart'ta denize açılan Tekin Taşkulu, 15 gündür kayıp. Ailesi ve Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri, arama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Kartal'da 15 gün önce teknesiyle denize açılmasının ardından kendisinden haber alınamayan balıkçı Tekin Taşkulu için arama çalışması yapıldı.

Kartal'da balık tutmak amacıyla 28 Mart'ta denize açılan 50 yaşındaki balıkçı Tekin Taşkulu, geri dönmedi.

Yakınlarının haber vermesinin ardından Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Taşkulu'nun teknesi Sedef Adası açıklarında bulundu. Taşkulu'nun eşyalarına teknesinde rastlanırken, kendisine ulaşılamadı.

Taşkulu'nun ailesi ve yakınları da 15 gündür kendisinden haber almak için Kartal sahilinde bekliyor, kıyı şeridinde arama yapıyor. Balıkçının arkadaşları ve yakınları bugün teknelerle denize açılarak, Taşkulu için arama çalışması yaptı.

Tekin Taşkulu'nun ağabeyi Özkan Taşkulu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 28 Mart'ta kaybolan kardeşi için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin yürüttüğünü, helikopterle havadan da destek verilen arama kurtarma çalışması yapıldığını, ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Çalışmalara katılanlara teşekkür eden Taşkulu, "Sabah 7'den akşam 8'e kadar aralıksız arama yapıldı. Ancak maalesef bugün hala kardeşimize ulaşamadık. Arama çalışmalarının tekrar başlatılması için yardım istiyoruz. Devletimizin başka imkanları varsa, yüksek teknolojili tarama cihazları veya gemilerden yapılan detaylı aramalar gibi buradan tüm büyüklerimize sesleniyorum, lütfen bize yardımcı olun. Bugün de Atalar sahilinde eş, dost, akraba olarak 15-20 tekneyle denize açıldık. Her tarafı arıyoruz. Çocuklarımız, eşimiz, dostlarımız ve tüm çevremiz sahilleri karadan yürüyerek tarıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kayıp balıkçı Tekin Taşkulu'nun, Kartal Atalar'da 28 Mart'ta teknesine binip denize açıldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

