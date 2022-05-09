'İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden bir haftada 290 bin araç geçti'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısı'nda konuştu. Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan yatırımlara ilişkin, "Bugün Türkiye yerli gözlem uydularını üretti, yerli haberleşme uydularını yapıyor. Yerli demir yolu endüstrisini büyütüyor, kendi elektrikli trenini, motorlarını üretiyor. Kendi 4,5G baz istasyonlarını kuruyor. 5G altyapısını oluşturuyor. Kendi tersanelerinde ürettiği savaş gemilerini denize indiriyor. Elbette bu başarıları burada bırakmayacağız. Yerli sanayimizi geliştirerek ithal ettiğimiz sanayi ürünlerinin miktarını düşürürken, ürettiğimiz milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olacağız" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinin faydasız olduğu iddialarına ilişkin de, "Onlar varsın yalan ve iftira dolu siyasetlerine devam etsinler. Bizler hizmet, eser üretmeye devam edeceğiz. Az önce saydığım ekonomik faydaların hepsi, Kamu Özel İş birliği ve YİD modelleri sayesinde ülkemizde kalıyor, vatandaşımızın cebinde kalıyor. Bu sayede Türkiye, 100 yılda kat edeceği mesafeye 20 yılda erişebiliyor, dünyayı yakalıyor. Ancak aldıkları pozisyonun bile hakkını veremeyenlerin alıştığı, görmek istediği Türkiye, çöp, çukur ve çamura boğulan, dış politikasında Batı'nın emrine amade olan bir Türkiye'ydi. Bugün yerli ve milli üretim gücüyle, ekonomik bağımsızlığını kazanan yeni Türkiye'nin geleceği, siz gençlerimiz sayesinde çok daha parlak, önümüz aydınlıktır. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Yani, garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı. Otoyolun kalanı içinde yine araç garantilerinin en az yüzde 100'ü karşılandı. Proje açıldığı ilk yıl garanti karşılama oranı yüzde 20 idi. Bugün yüzde 80'lere yaklaştı. Salgın olmasaydı daha geçen yıldan garanti karşılama oranını sağlayacaktı. Bakın arkadaşlar bu fizibiliteleri biz, 3-5 yıllık yapmıyoruz. Yıllara göre nasıl artacağını ne zaman başa baş noktaya geleceğini, sonrasında ne zaman devletin kasasına ilave gelir getireceğini hepsini hesaplıyor, biliyor ve adımlarımızı atıyoruz. Aynı planlamanın Çanakkale Köprüsü'nde de gerçekleşeceğine hep birlikte şahit olacağız" değerlendirmesinde bulundu.