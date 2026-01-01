Haberler

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Susurluk Ömerköy Mahallesi'nde gerçekleşti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 34 FBC 585 plakalı otomobil, otoyolun Susurluk Ömerköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki yolculardan Hafize Karabulut olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile Özbekistan uyruklu N.M. ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

