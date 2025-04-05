'20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek' iddiasına yalanlama

ATM'lerle ilgili can sıkan söylentiye Bankalar Birliği'nden yalanlama
'Abi dur' dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

"Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in vahşi infazının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Dönüş Yoğunluğu: Tatilciler Dikkatli Olmalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatili dönüşü İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk gözlemleniyor. Jandarma ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul- İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanan tatilcilerin dönüşüyle akıcı yoğunluk oluştu.

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Dönüş için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenlerin Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman oluşturduğu akıcı yoğunluk, Osmangazi Köprüsü gişelerinde de sürüyor.

Büyük çoğunluğu dönüşe açılan Hersek Gişeleri'nden sorunsuz şekilde geçen tatilciler, kısa sürede İstanbul'a gidebiliyor.

Köprünün her iki bölümünde denetimlerini sürdüren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, durdurulan araç sürücüleriyle denetimlere ilişkin sohbet etti.

Sürücüler ve yolcular emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda ekiplerce uyarıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.