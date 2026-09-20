İstanbul İtfaiyesi, 312. kuruluş yılını kutlayacak

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(İSTANBUL) - İstanbul İtfaiyesi, 312. kuruluş yılını, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında kentin dört bir yanında düzenlenecek renkli ve eğitici etkinliklerle kutlayacak.

İstanbul İtfaiyesi'nin 312'nci kuruluş yılı dolayısıyla kentin birçok noktasında etkinlik düzenlenecek.

Kutlama haftası kapsamında, İstanbul'un iki yakasındaki merkezi noktalarda eğitim araçlarıyla saha çalışmaları yürütülecek. Eminönü, Üsküdar, Sultanahmet, Kadıköy, Bakırköy, Maltepe, Beylikdüzü, Tuzla, Taksim ve Ümraniye meydanlarında kurulacak istasyonlarda uzman ekipler, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ücretsiz afet ve yangın farkındalık eğitimleri verecek. Eğitimlerde, acil durumlarda panik yapmadan atılması gereken ilk adımlar, uygulamalı ve pratik yöntemlerle anlatılacak.

TULUMBACILARDAN MODERN TEKNOLOJİYE

Osmanlı döneminin Tulumbacılarının, günümüzün yüksek teknolojili müdahale araçlarına uzanan köklü serüveni, tarihi meydanlarda yeniden canlandırılacak. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Sultanahmet ve Bakırköy'de geleneksel kıyafetler ve ekipmanlarla "Tarihi Tulumbacılar Seremonisi" düzenlenecek. Sultanahmet Meydanı'ndaki özel gösteride ise geçmişten bugüne itfaiyeciliğin gelişimi, tarihi tulumbacılar eşliğinde modern teşkilatın operasyonel gücü ve hızı sergilenerek gözler önüne serilecek.

İTFAİYE ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE ZİYARET

Etkinlik programında teşkilat mensupları ve şehitler de anılacak. Hafta boyunca itfaiye şehitlerinin ailelerine ziyaretler gerçekleştirilecek. Cuma günü Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde düzenlenecek anma programı ve okutulacak Mevlid-i Şerif ile itfaiyeciler dualarla anılacak.

Yıl boyunca görevinde üstün gayret ve başarı gösteren çalışanlar ise düzenlenecek törenle "Yılın İtfaiyecisi" ve "Yılın Personeli" ödülleriyle takdir edilecek. Program kapsamında ayrıca teşkilatın köklü tarihini ve görsel hafızasını yansıtan Beşiktaş'taki İtfaiye Müzesi'ne de ziyaret gerçekleştirilecek.

İSTANBUL İTFAİYESİ 312. KURULUŞ YILI ETKİNLİK PROGRAMI

21 Eylül 2026, Pazartesi

10: 00 – Taksim Cumhuriyet Anıtına Çelenk Konulması

11: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Eminönü Meydanı | Anadolu Yakası: Üsküdar Meydanı)

13: 30 – İtfaiye Şehit Ailelerini Ziyaret

14: 00 – Tarihi Tulumbacıların Seremonisi (Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı)

22 Eylül 2026, Salı

10: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Sultanahmet Meydanı | Anadolu Yakası: Kadıköy Meydanı)

13: 30 – İtfaiye Şehit Ailelerini Ziyaret

14: 00 – Tulumbacılar, Modern İtfaiye ve Mehteran Takımının Gösterilerinin Yapılması (Sultanahmet Meydanı)

23 Eylül 2026, Çarşamba

10: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Bakırköy Meydanı | Anadolu Yakası: Maltepe Cumhuriyet Meydanı)

14: 00 – Tarihi Tulumbacıların Seremonisi (Bakırköy Meydanı)

24 Eylül 2026, Perşembe

10: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Beylikdüzü Meydanı | Anadolu Yakası: Tuzla Sahil Parkı)

10: 30 – Yılın İtfaiyecisi ve Yılın Personeli Ödül Töreni (İtfaiye Daire Başkanlığı)

13: 30 – İtfaiye Şehit Ailelerini Ziyaret

25 Eylül 2026, Cuma

10: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Taksim Meydanı | Anadolu Yakası: Ümraniye Çarşı)

11: 00 – İtfaiye Şehitliğini Ziyaret (Edirnekapı)

12: 00 – İtfaiye Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutulması (İtfaiye Şehitleri Cami / Fatih)

13: 30 – İtfaiye Şehit Ailelerini Ziyaret

14: 00 – İtfaiye Müzesi Ziyareti (Yıldız Mahallesi Çitlembik Yokuşu / Beşiktaş)

Yetkililer, eğitim araçları ile bilinçlendirme eğitimlerine, belirtilen gün ve meydanlarda 10: 00 ile 17: 00 saatleri arasında kesintisiz olarak verileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA