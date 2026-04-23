İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde 23 Nisan töreni

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Ada Atkaya'ya devretti.

Güner, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyazıt Ford Otosan İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenciyi, İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki makamında kabul etti.

Öğrencilerle sohbet eden Güner, makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Ada Atkaya'ya devretti.

Güner, devlet yönetiminde genç nesillerin söz sahibi olmasının değerli olduğunu belirterek, "Bugün burada bulunan çocuklarımız yarın bu görevleri bizden daha iyi şekilde yerine getirecek." dedi.

Ada Atkaya ise İstanbul'un sağlık hizmetlerine ilişkin çeşitli önerilerde bulundu.

Atkaya, özellikle çocuklara yönelik "çocuk akademisi" kurulması gerektiğini ifade ederek, bu projenin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hayata geçirilmesini istedi.

Çocukların dijital ekran kullanımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Atkaya, hafta içi ekran süresinin sınırlandırılması, hafta sonu ise kontrollü kullanım sağlanması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda söz alan diğer öğrenciler de okullarda sağlık okuryazarlığının artırılması, kantinlerde satılan ürünlerin denetlenmesi ve çocuklara yönelik sağlık taramalarının daha sık yapılması yönündeki görüşlerini aktardı.

Öğrenciler, diş sağlığı kontrollerinin artırılması, sigara kullanımının önlenmesi ve aşı takibinin sıkılaştırılması gibi konularda da öneriler sundu.

Güner, programda çocuklara Trabzonspor forması ile bazı hediyeler verdi.