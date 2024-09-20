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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar için İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı uyarıda bulundu. Yağışların Cumartesi öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

İBB Afet İişleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Akşam saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışın yer yer kuvvetli ve gök gürültülü olması bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağışın Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar süreceği tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ İL GENELİNDE HAKİM OLACAK

Yağışlar Çatalca ve Silivri 'nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek. Sağanak yağışın akşam saatlerinde il geneline yayılması bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde ise çok kuvvetli olacağı uyarısı yapılıyor.

İstanbul İçin Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul'da hava sıcaklıklarının ise, 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarıyla, 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise, mevsim normalleri civarıyla 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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