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İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

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Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı. Olayda 27 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan personeli taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı.

İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

27 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı 3. Sayfa Güncel Haberler

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