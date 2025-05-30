İstanbul Havalimanı'nda Fahrelnissa Zeid Sergisi Açıldı

İstanbul Havalimanı'nda, 20. yüzyılın en önemli kadın ressamlarından biri olarak kabul edilen Fahrelnissa Zeid'in bir eseri ile sanatçı hakkındaki belge ve görüntülere yer verilen sergi açıldı.

İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri'deki "Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma" sergisinin açılış töreni düzenlendi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, törende yaptığı konuşmada, Fahrelnissa Zeid'in Türk sanatında geleneksel ile modernliği harmanladığını, dünya çapında tanınan özgün eserleriyle Anadolu'nun kültürel mirasını yeni nesillere ve Türkiye'nin ötesine ulaştırmada önemli rol oynadığını söyledi.

Doğu ve batı sanatını buluşturan ilk kadın ressam olarak tanınan Zeid'in, Türk kültür ve sanatını uluslararası arenada tanıtan önemli bir elçi olduğunu belirten Aydın, "Hanımefendi eserlerinde doğuyla batıyı sentezleyerek günümüze taşımış. Bu noktada İstanbul Havalimanı da esasında çok farklı bir yapıda değil. Biz kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan, farklı kültürleri her gün köşede ağırlayan, farklı kültürlerle günlük yaşamımızı sürdüren ve onlara saygı duymayı öğrenen yapıyız. Sanat da bunu hayata geçiriyor ve gösteriyor. Bugün burada böyle bir sanatçının sergisinde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Aydın, İstanbul Havalimanı'nın dünyayı Türkiye'ye bağlayan uluslararası bir merkez olarak tasarlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlere sahip insanların tercih ettiği bir havalimanı haline gelebilmenin, bunu sürdürebilmenin ne denli bir çaba istediğini, kendi kültürüne sahip çıkıp onu tanıtırken başka kültürlere de yer açmanın ne denli emek ve sorumluluk olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. Hizmetlerimizde sağladığımız çeşitliliği, zenginliği ve kapsayıcılığı, imza attığımız her işte sürdürüyoruz. 'Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma' sergisi de bu amacımıza hizmet ettiği gibi Türk resminin, sanatının çok önemli bir ismini havalimanımızda ağırlama gururunu bizlere yaşatıyor."

"Amacımız tek eserin etrafında anlam evreni kurmak"

Serginin küratörü ve İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf da İGA ART'ın solo serisinin, sade ama güçlü bir fikre dayandığını belirtti.

Her sergide bir sanatçının tek bir özgün eserine yer verdiklerini söyleyen Graf, "Amacımız, o tek eserin etrafında bir anlam evreni kurmak. Görsel yoğunluk ve dikkat dağınıklığının hüküm sürdüğü bir çağda, izleyiciyi yavaşlamaya, dikkatle bakmaya ve gerçekten bağ kurmaya davet ediyoruz." dedi.

Graf, solo serisinin ilk konuğu olan Zeid'in vizyoner kişiliği, tutkulu sanatı ve sınır tanımayan yaşam öyküsüyle kültürel, coğrafi ve sanatsal sınırları aşan eşsiz bir sanatçı olduğunu ifade etti.

İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülveli Kaya ise etki alanın genişletilmesi için sergiye ait içeriklerin havalimanının önemli noktalarında gösterildiğini dile getirdi.

31 Ağustos'a kadar açık

Sergi, 20. yüzyılın en önemli kadın sanatçılarından Türk ressam ve heykel sanatçısı Fahrelnissa Zeid'in, 1960 yılında yaptığı ve özel bir koleksiyonda yer alan yağlıboya eserinin etrafında şekilleniyor.

Sanatçı hakkında belge ve görüntülere de yer verilen sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.