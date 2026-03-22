Bakan Uraloğlu: 5G altyapısı tamamlanan yolda test süreci başlıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi kapsamında pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 5G altyapısının tamamlandığını, test sürecinin yakında başlayacağını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama yaparak, Türkiye'nin ulaşım altyapısını yerli akıllı ulaşım altyapısına kavuşturacak olan Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi kapsamında önemli bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Projenin tamamen yerli bir Ar-Ge çalışması olarak öne çıktığını anlatan Uraloğlu, 5G ve fiber altyapısı kurulumlarını tamamladıklarını ve test sürecinin yakında başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında belirlenen pilot alanın İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik bir koridor olduğunu belirterek, yoldaki trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkartılacağını ve seyahat süresinde önemli oranda düşüş yaşanmasının hedeflendiğini açıkladı.

'YOL KULLANICILARI ANINDA BİLGİLENDİRİLECEK'

Yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların sistem tarafından anlık olarak tespit edileceğini de kaydeden Uraloğlu, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık. Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek" dedi.

'TEST SÜRECİ BAŞLIYOR'

Bakan Uraloğlu, "Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz. 5G destekli akıllı ulaşım altyapımızı, farklı trafik senaryoları ve değişken hava koşulları altında kapsamlı şekilde test ederek en yüksek performansa ulaştırmayı hedefliyoruz. Elde edeceğimiz sonuçlarla sistemi daha da geliştireceğiz. Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi'nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak AUS Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nı da devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, AUS Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nın tüm sistemin kalbi olacağını belirterek, Türksat tarafından geliştirilen platformda iş zekası ve karar destek sistemiyle yüzlerce sensörden toplanan verilerin analiz edileceğini, böylece kara yollarında güvenlik ve verimliliğin en üst seviyeye çıkacağını aktardı. Uraloğlu, yine Türksat imzasıyla geliştirilen Karayolları Mobil Uygulaması sayesinde vatandaşların anlık trafik ve güvenlik bilgilerine erişebileceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı