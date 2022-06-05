İstanbul Halk Ekmek, İstanbullu Çiftçilerden Buğday Alacak - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE), yerli üreticiye destek olmak için İstanbullu çiftçilerden buğday alımı yapacak. Ürününü temmuz ayında fiyat garantisiyle satmak isteyen çiftçiler, 24 Haziran'a kadar İHE'ye başvurabilecek.

İBB bünyesinde hizmet veren İHE, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilere destek vermek amacıyla 2022 hasat döneminde, il sınırları içinde üretim yapan çiftçilerden doğrudan buğday alımı yapacak. Çiftçilerin, İBB'ye buğday satabilmesi için 'Çiftçi Kayıt Sistemi' ya da ziraat odası üyeliği bulunması gerekiyor.

HER ÇİFTÇİDEN EN FAZLA 60 TON

İHE, buğday alımını temmuz ayı ortalama fiyat garantisiyle yapacak. Kantar teslimi sırasında yapılacak avans ödemesi ile çiftçi, satış bedelinin yarısına erkenden kavuşacak. Buğday satışından sonra ton başına 3 bin lira avans bedeli, iki iş günü içinde çiftçilerin hesabına yatacak. Her çiftçiden en fazla 60 ton alım yapmayı taahhüt eden İHE, bu şekilde hem daha fazla çiftçiye ulaşmayı hem de küçük üreticiyi desteklemeyi amaçlıyor. Bu sayede İHE, ekonomik zorluk yaşayan çiftçilere satış ve tahsil garantisi verecek.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan İHE Genel Müdürü Okan Gedik, şöyle konuştu:

"Başkan Ekrem İmamoğlu'nun her zaman vurguladığı gibi, İstanbul'da tarım öncelikli konudur ve tarım alanlarının düzenli tarım üretimine kavuşması gerekiyor. Bu sebeple çiftçimiz desteklenmeli, üretime devam etmeleri için yüreklendirilmelidir. Çiftçiler, buğday piyasasının sert rekabetinden kimi zaman olumsuz etkilenip hasadını ortalama fiyatın altında satmak zorunda kalabiliyor. Başkan İmamoğlu'nun çiftçiyi desteklemek adına liderlik ettiği bu proje sayesinde, buğday, taban fiyattan satma endişesi yaşatmadan, satış garantili şekilde kendi çiftçimizden sağlanacak. Kendi üretim tesislerimizde ekmeğe dönüşüp İstanbul halkının sofralarına konuk olacak."

Çiftçiler, verecekleri buğday taahhütleri için İHE'nin www.ihe.istanbul internet adresinde yayınlanan formu doldurup imzalayacak. Taahhüt formları, bağlı bulundukları ziraat odalarında toplanacak. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere İHE'nin internet adresinde ulaşılabilecek.

ANKA / Güncel