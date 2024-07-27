İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı

Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolması ile beraber E5 Karayolunda sürücülerin kontrollü olarak seyrettiği görüldü.

İstanbullular hafta sonuna yağmurla giriş yaptı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolmaya başlamasıyla beraber E5 Karayolunda sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi.

KÖPRÜ GİRİŞLERİ VE BAĞLANTI YOLLARINDA YAVAŞLIK

Aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerledi. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyretti. İBB trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.

YER YER SAĞANAK ÖĞLE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Kartal ilçesinde de sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak adına ellerinde şemsiye ile beklerken, bazıları ise şemsiye almayı unutunca yağmurdan korunmak için sığınacak yer aradı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yer yer sağanak yağışın bugün öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.