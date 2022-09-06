Gülşen'den 'Katli vaciptir' diyen Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu

Ünlü şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da verdiği bir konser esnasında İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Avukat Emek Emre, bu süreçte Gülşen hakkındaki bazı paylaşımlar için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AVUKATI ARACILIĞIYLA HAREKETE GEÇTİ

Suç duyurusunda, "Müvekkile uygulanan insan haklarına, hukuka aykırı, usulsüz, ölçüsüz ve orantısız muamele dolayısı ile içinde bulunduğu durum ne yazık ki, müvekkili sevmeyen ve /veyahut bir şekilde gündeme gelmek isteyen kişiler tarafından adeta bir fırsat olarak görülmüş, müvekkil aleyhine suç oluşturacak şekilde duydukları halkı kin ve nefrete sürükleyecek söylemlerini sosyal medya platformlarında bir takım hastaglerle dile getirmişlerdir" denildi.

"BU KADININ KATLİ VACİPTİR" PAYLAŞIMINA SUÇ DUYURUSU

Dilekçede, Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın Gülşen hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gülşen Tutuklansın" hashtagiyle, "Bu kadının katli vaciptir" şeklinde paylaşım yaptığını belirtilerek şikayetçi olunduğu belirtildi. Bu paylaşımın çok kısa sürede geniş kitlelere yayıldığı belirtilen dilekçede, "Bu suç teşkil eden paylaşım toplumun her kesimi tarafından çok büyük bir tepki görünce şüpheli derhal hesabını gizli/kapalı/kitli konuma getirmiş olup iş bu paylaşımın hali hazırda şüphelinin hesabında durup durmadığı tarafımızca bilinmiyorsa da söz konusu paylaşım tüm haber sitelerinde haber olarak yer almış yer almaya da devam etmektedir." denildi.

4 SUÇTAN DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Suç duyurusu dilekçesinde, Ömer Yıldız hakkında "Anayasayı ihlal", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılarak cezalandırılması için dava açılması talep edildi.