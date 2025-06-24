İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Akademik Başarılar Ödüllendirildi

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Akademik Performans Ödül Töreni ile akademik kadronun başarılarını kutladı ve yeni kriterlerle öğretim üyelerinin performansını değerlendirerek ödüller verdiklerini açıkladı.

Akademik başarılar özel törenle ödüllendirildi

Üniversiteden akademik üretime özel ödül töreni

Akademik Performans Ödül Töreni gerçekleşti

İSTANBUL - İstanbul Gelişim Üniversitesi, APSİS kapsamında düzenlediği Akademik Performans Ödül Töreni ile akademik kadronun başarılarını taçlandırdı.

Bilimsel üretimi ve topluma katkıyı artırmak hedefiyle İstanbul Gelişim Üniversitesi, Akademik Performans Ödül Töreni'ni gerçekleştirdi. Akademik Performans Değerlendirme Sistemi doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, akademik personelin özverili çalışmaları ödüllendirildi. Tören, başarı kültürünü pekiştirmeyi ve nitelikli akademik üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 150 kritere göre değerlendirildiler

Yaklaşık 600 küsur öğretim üyesinin Akademi Teşvik Ödülü'ne başvurduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, "100'e yakın öğretim elemanımıza ödül vereceğiz. İlk 20'ye hem sertifika hem de teşvik ödülü vereceğiz. Başarılı hocalarımızı teşvik ediyoruz ve üniversitemize de başarılı hocaları alıyoruz. Akademisyenlerimizin performansını değerlendirirken dikkatli davranıyoruz. Akademisyenler, yaklaşık 150 kritere göre değerlendirildi. Bunların içinde yayın sayıları, proje sayıları, patentler, eğitime katkılar, aldıkları ödüller, sergiler gibi faaliyetler var. Hiçbir faaliyet dışarıda bırakılmadan değerlendirildi ve puanlandı. Bu sene kriter sayısını artırdık. Böylece daha fazla hocamız ödül alabilir duruma geldi. Bence bu güzel bir örnek. Devlet üniversitelerinde de performans ödülleri var ama bizde kriter ve değerlendirici parametre sayısı çok fazla. Yaklaşık 750'den fazla parametre var" açıklaması yaptı.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk 4'teyiz

"Şu anda THE'daki üniversite sıralamamız 1001-1200 bandında" diyen Prof. Dr. Şahin, "THE İmpact sıralamaları açıklandı. Vakıf üniversiteleri arasında ilk 4'teyiz, genel sıralamada ise Türkiye'deki üniversiteler arasında 19'uncuyuz. Genel puan sıralamamız da 601-800 bandında. Bu, genç bir üniversite için büyük bir başarı. Bu başarıda hocalarımızın ve araştırmacılarımızın katkısı çok büyük" şeklinde konuştu.

"10 inovatif proje ürettik: Öğrencilerimiz şirket kurabiliyor"

Proje çıktılarının son 3 senede 10 kat arttığını belirten Prof. Dr. Şahin, "Bu çok büyük bir şey. Hocalarımızı ve öğrencilerimizi proje ve araştırma faaliyetlerine dahil ediyoruz. Şu anda teknoloji transfer ofisimizde 20-25 öğrencimiz çalışıyor, bir o kadar da hocamız var. 10 tane inovatif proje ürettik. Öğrencilerimiz şirket kurabiliyor. 31 şirketimiz var, profesyonel şirketler dahil. Akademisyen, öğrenci ve sanayi iş birliğini teknoloji merkezimiz aracılığıyla oluşturuyoruz. Böyle bir ekosistem içindeyiz: araştırma, eğitim ekosistemi" dedi.

"İlk defa sanatçı hocalarımız ödül alacak"

Prof. Dr. Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca, Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk. Bu, Türkiye'de bir ilk. Sanatçı hocalarımızı bu merkez etrafında buluşturuyoruz. İlk defa sanatçı hocalarımız ödül alacak. Eskiden genelde yayın ve araştırma potansiyeli yüksek olanlar ödül alırdı. Bu sene sanatçılarımızdan da 4-5 hoca ödül alacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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