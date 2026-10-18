Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbul Fatih'teki Büyük Reşit Paşa Ortaokulu 176 yıldır eğitim veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Fatih'teki Büyük Reşit Paşa Ortaokulu 176 yıldır eğitim veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'teki Büyük Reşit Paşa Ortaokulu, 1850'de kurulmasından bu yana 176 yıldır eğitim veriyor. Okulda 500'den fazla öğrenci eğitim görürken 32 yönetici ve öğretmen görev yapıyor; okul müdür yardımcısı Hüseyin Can, tarihi okulda çalışmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor.

???????/ ???? ??????? ????? ??? ????/ ????????

?? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ????? ????? ???? ???? ???? ????????? ????? ??????? ???? ??? 1850? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ????.

???? ?????? 176 ????? ????? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ??? ???????? ????? ???????? ????? ????? ??? ??????? ?????? ????? ?????? ?????.

??????? ???????? ?? ??? ??????? ????? ???????? ???? ???? ??? ???? ????? ???? ????? ??? ???? ???? ?????? ?? ???? ????????? ????????? (1839-1876)? ????? ????? ???? ??????????? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???????? ????????.

** ????? ???????

???? ??????? ??????? ??? 1850 ???? "????? ???????"? ??? ????? ???? ??? ???? ?? ?????? ????????? ??? ????? ??????? ????????? ??????? ??????? ????? ???? ???? ???? "????? ????".

????? ??? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ????? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ???? ??????? ??????? ??????? ???????? ?? ?? ?????.

????? ??????? ???????? ?????? ??????? ??? ???? ??????? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ???????.

??? 18 ?????/ ?????? 1919? ???? ????? ??? "????? ???? ???? ???? ?????????"? ?? ????? ??? 1948 "????? ???? ???? ???? ??????? ???????"? ??? ?? ???? ????? ???? "????? ???? ???? ???? ??????????".

??? ??? 1985? ????? ????? ?????? ??? ??? ???? ????? ???? ?????.

** ???? ??????

??? ??? 1997? ???? ??????? ????? ????? ?? ?????? ????? ??? ???? ??????? ??????? ???????? ???????? ???? 8 ?????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ??? ????? ????? ????? ?????? ????? ????? "????? ???? ???? ???? ??????? ???????".

????? ??? ???????? ????? ????? ??? ??? "????? ??????? ????????"? ???? ???? ???? ??? ???? ??????? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????? ??? ???? ????? ????? ???????.

??? ??????/ ???? 1998? ?????? ??????? ??? ???? ??? ??? 1933? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ??? ??????? ??? 1978.

???? ?????? ????? ?? 8 ???? ?????? ?? ??????? ????? ???????? ????????? ?????? ???? ??? ????? ????? ????? ????? ???????? ?????.

** ????? ???????

??? ??? 2012? ???? ????? ??????? ?? ?????? ?????? ??????? ???? ??????? ???????? ????? ????? ?????? "????? ???? ???? ???? ?????????".

???? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? 4 ????? ??????? ??????????? ?4 ??????? ?????????? ?4 ??????? ???????.

????? ??????? ????? ??????? ???????? ???? 4 ????? ?? ???? ??? 18 ???? ??????? ??? ???? ???? ?????????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ?????? ????? ?????.

???? ???? ??????? ???????? ???? ??????? ????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ????? ??? ??????? ???????? ???????? ???????? ??? ??????? ???????.

** ???? ?????

???? ???? ???? ??????? ???? ???? ?? ???? ?? ????????? ?? ??????? ???? ??????? ???? "????? ???????"? ????? ??? ?? ??????? ?????? ?? ?????.

????? ?? ???? ?? 500 ???? ?????? ??????? ????? ???? ???? ?????? ??? ???????? ?? ??????? ??????? 32 ????.

????: "????? ??? 15 ?????? ???????? ????? ?????? ?? ???????. ?????? ???? ????? ??????? ???? ???????? ??????? ?? ???? ?????? ????? ?? ????????? ??? ????? ???????. ???? ???? ???? ???? ??????? ??????????. ?????? ????? ????? ?? ???????? ??? ???????? ?? ??? ??? ???? ??? ?????? ??? ?????".

?????: "????? ?? ????? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ??????? ???? ???? ????? ???? ??????? ??".

?????: "??????? ????? ????? ???? ?????? ?? ????? ??????? ????. ????? ???? ?????? ????? ??? ??? ???????? ??? ???? ????? ?????. ???? ???? ???? ?????? ?? ????? ???????."

** ??????? ????????

????? ??? ??? ?? ??????? ???? ????? ????? ??? ???????? ???? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ??????? ????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??? ?????? ???????????.

?????: "?? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ?? ???? ?? ????? ????? ??????? ?? ???? ??????? ??????????? ????? ???????".

???? ?????: "?????? ?? ????? ???????? ?????? ??? ???????? ?????????. ?? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ?????? ????????? ???????? ?????. ???? ???? ??? ????? ??? ???? ????".

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor

Orta Doğu'da kritik eşik! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar

Denizde balık yerine iPhone avına çıktılar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir

Milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapmayanın parası yanacak
Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

Denize kıyısı yok ama Ege'ye balık gönderiyor! Tanesi 100 lira
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü

Korkulan oldu! Açıklamalar peş peşe geldi