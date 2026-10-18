İstanbul Fatih'teki Büyük Reşit Paşa Ortaokulu 176 yıldır eğitim veriyor

İstanbul Fatih'teki Büyük Reşit Paşa Ortaokulu 176 yıldır eğitim veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Fatih'teki Büyük Reşit Paşa Ortaokulu, 1850'de kurulmasından bu yana 176 yıldır eğitim veriyor. Okulda 500'den fazla öğrenci eğitim görürken 32 yönetici ve öğretmen görev yapıyor; okul müdür yardımcısı Hüseyin Can, tarihi okulda çalışmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor.
???????/ ???? ??????? ????? ??? ????/ ????????
?? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ????? ????? ???? ???? ???? ????????? ????? ??????? ???? ??? 1850? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ????.
???? ?????? 176 ????? ????? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ??? ???????? ????? ???????? ????? ????? ??? ??????? ?????? ????? ?????? ?????.
??????? ???????? ?? ??? ??????? ????? ???????? ???? ???? ??? ???? ????? ???? ????? ??? ???? ???? ?????? ?? ???? ????????? ????????? (1839-1876)? ????? ????? ???? ??????????? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???????? ????????.
** ????? ???????
???? ??????? ??????? ??? 1850 ???? "????? ???????"? ??? ????? ???? ??? ???? ?? ?????? ????????? ??? ????? ??????? ????????? ??????? ??????? ????? ???? ???? ???? "????? ????".
????? ??? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ????? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ???? ??????? ??????? ??????? ???????? ?? ?? ?????.
????? ??????? ???????? ?????? ??????? ??? ???? ??????? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ???????.
??? 18 ?????/ ?????? 1919? ???? ????? ??? "????? ???? ???? ???? ?????????"? ?? ????? ??? 1948 "????? ???? ???? ???? ??????? ???????"? ??? ?? ???? ????? ???? "????? ???? ???? ???? ??????????".
??? ??? 1985? ????? ????? ?????? ??? ??? ???? ????? ???? ?????.
** ???? ??????
??? ??? 1997? ???? ??????? ????? ????? ?? ?????? ????? ??? ???? ??????? ??????? ???????? ???????? ???? 8 ?????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ??? ????? ????? ????? ?????? ????? ????? "????? ???? ???? ???? ??????? ???????".
????? ??? ???????? ????? ????? ??? ??? "????? ??????? ????????"? ???? ???? ???? ??? ???? ??????? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????? ??? ???? ????? ????? ???????.
??? ??????/ ???? 1998? ?????? ??????? ??? ???? ??? ??? 1933? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ??? ??????? ??? 1978.
???? ?????? ????? ?? 8 ???? ?????? ?? ??????? ????? ???????? ????????? ?????? ???? ??? ????? ????? ????? ????? ???????? ?????.
** ????? ???????
??? ??? 2012? ???? ????? ??????? ?? ?????? ?????? ??????? ???? ??????? ???????? ????? ????? ?????? "????? ???? ???? ???? ?????????".
???? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? 4 ????? ??????? ??????????? ?4 ??????? ?????????? ?4 ??????? ???????.
????? ??????? ????? ??????? ???????? ???? 4 ????? ?? ???? ??? 18 ???? ??????? ??? ???? ???? ?????????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ?????? ????? ?????.
???? ???? ??????? ???????? ???? ??????? ????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ????? ??? ??????? ???????? ???????? ???????? ??? ??????? ???????.
** ???? ?????
???? ???? ???? ??????? ???? ???? ?? ???? ?? ????????? ?? ??????? ???? ??????? ???? "????? ???????"? ????? ??? ?? ??????? ?????? ?? ?????.
????? ?? ???? ?? 500 ???? ?????? ??????? ????? ???? ???? ?????? ??? ???????? ?? ??????? ??????? 32 ????.
????: "????? ??? 15 ?????? ???????? ????? ?????? ?? ???????. ?????? ???? ????? ??????? ???? ???????? ??????? ?? ???? ?????? ????? ?? ????????? ??? ????? ???????. ???? ???? ???? ???? ??????? ??????????. ?????? ????? ????? ?? ???????? ??? ???????? ?? ??? ??? ???? ??? ?????? ??? ?????".
?????: "????? ?? ????? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ??????? ???? ???? ????? ???? ??????? ??".
?????: "??????? ????? ????? ???? ?????? ?? ????? ??????? ????. ????? ???? ?????? ????? ??? ??? ???????? ??? ???? ????? ?????. ???? ???? ???? ?????? ?? ????? ???????."
** ??????? ????????
????? ??? ??? ?? ??????? ???? ????? ????? ??? ???????? ???? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ??????? ????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??? ?????? ???????????.
?????: "?? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ?? ???? ?? ????? ????? ??????? ?? ???? ??????? ??????????? ????? ???????".
???? ?????: "?????? ?? ????? ???????? ?????? ??? ???????? ?????????. ?? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ?????? ????????? ???????? ?????. ???? ???? ??? ????? ??? ???? ????".