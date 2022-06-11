Fatih'te 'gasp ediliyorum' yalanıyla gasp - Haberler

FATİH'te gasp ediliyorum diye bağıran bir kişi, yere yatırdığı kişinin paralarını alıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aksaray'da geçen Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, döviz bürosundan çıkan bir kişi elinde paraların olduğu poşetle sokakta yürüdüğü sırada arkasından bir kişi yaklaştı. Arkadan yaklaşan kişi, poşeti yırtarak paraları almaya çalıştı. Yere düşen ikili arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. O sırada gasp şüphelisi kendi mağdurmuş gibi göstererek 'hırsız var' diye bağırmaya başladı. Ardından yere saçılan paraları toplayan hırsız, hızla olay yerinden uzaklaştı. Parası çalınan kişi ise hırsızın peşinden gitmeye çalıştı ama yakalayamadı. O anlarda ise çevredeki işyerlerindekiler olaya müdahale edemedi. Öte yandan çalınan paranın 20 bin dolardan fazla olduğu iddia edildi. Polis ekipleri paraları alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"KAPKAÇÇI PARANIN BİR KISMINI ALIP KAÇTI"

"ELİNDE PARAYI AVUÇLAMIŞ ŞEKİLDE KAÇIYORDU"

Demirören Haber Ajansı / Güncel