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İstanbul Esenler'de Cami Şadırvanında Cüzdan Hırsızlığı

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İstanbul Esenler'de bir caminin şadırvanında abdest alan imamın cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalınan cüzdan ve para mağdur imama teslim edildi.

İstanbul Esenler'de bir caminin şadırvanında abdest alan imamın cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cami imamı F.O'nun cüzdanının çalındığı yönünde şikayeti üzerine Tuna Mahallesi'ndeki cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtta cami şadırvanına giren kadın şüphelinin bir süre gözlem yaptığı, diğer şüphelinin de abdest alan F.O'nun ceketinden cüzdanını çaldığını gören ekipler, bu kişilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden A.A'yı aynı gün Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde yakalayan ekipler, çaldığı cüzdan, 5450 lira ile banka kartlarını mağdur imama teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinde, "evden hırsızlık, açıktan hırsızlık ve otodan hırsızlık" gibi birçok suç kaydına rastlanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "mabetten hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Kimliği belirlenen diğer şüpheli D.K'yı yakalama çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Esenler Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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