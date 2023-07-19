İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın babasına son görev

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın 91 yaşındaki emekli polis memuru babası Mustafa Aktaş, Koç Üniversitesi Hastanesinde yaşlılığa bağlı sebeplerle bugün vefat etti. Aktaş, İzmir Karşıyaka Beşikcioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, ilçe emniyet müdürleri, şube ve birim müdürleri, emniyet teşkilatı ve askeri erken katıldı. Cenaze, Karşıyaka Örnekköy Mezarlığına defnedilecek.