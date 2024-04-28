Halk arasında 'birinci şube' diye anılıyor! Sayısız olaya tanıklık eden emniyet müdürlüğü binası yıkıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü kampüsündeki "birinci şube" olarak anılan 10 katlı binanın büyük kısmının yıkımı tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü koordinesinde, eski ve depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın yıkım işlemleri sürdürülüyor. Yaklaşık 50 yıl önce hizmet vermeye başlayan 10 katlı bina, İstanbul'da yaşanan bir çok olaya da tanıklık etti.

12 EYLÜL DARBESİ SONRASI GÖZALTINA ALINANLAR BURAYA GETİRİLMİŞTİ

Halk arasında "birinci şube" diye anılan bina, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası gözaltına alınanların işlemleri için getirildiği, o dönem terör, kaçakçılık, istihbarat gibi olaylara bakan Siyasi Şube Müdürlüğünün çalışmalarına da şahitlik etti.

HATIRA OLARAK TAŞ PARÇALARI ALDILAR

Zamanla ihtiyaçlara cevap vermemeye başlayan binada en son Trafik Tescil Şube Müdürlüğü 2023'ün ocak ayına kadar hizmet verdi. Şubelerin başka yerlere taşınmasının ardından alınan ekstra önlemlerle yıkımına başlanan binada, işlemler de son aşamaya geldi. Gazetecilerden avukatlara, vatandaşlardan polislere kadar bir çok kişinin koridorlarında beklediği, anılarını biriktirdiği binanın molozlarından bazı avukatların hatıra olarak taş parçaları aldıkları öğrenildi.