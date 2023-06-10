İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Hatay'a geçici görevli komiser şehit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden deprem bölgesi Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak görevlendirilen komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya, denetleme görevi sırasında polis memuru Mustafa S. tarafından vurularak şehit edildi. Olayda bir polis memuru da yaralandı.

MESLEKTAŞI ŞEHİT ETMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden deprem bölgesi Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak görevlendirilen komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın (36) bugün saat 04.00 sıralarında denetleme görevi sırasında aralarında çıkan tartışma sonucu polis memuru Mustafa S. tarafından beylik tabancasıyla göğsünden vurularak şehit edildiği ortaya çıktı. Olayda polis memuru Hüseyin Yeşil de ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, meslektaşları tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi polis memuru da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası Sarıkaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sarıkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.