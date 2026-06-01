Haberler

"6. İstanbul Dijital Sanat Festivali" başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 3-7 Haziran'da AKM'de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 70 sanatçıyı bir araya getiren festivalde paneller, atölyeler ve yapay zeka odaklı etkinlikler yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF)", 3-7 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "RETELL (Yeniden Anlat)" temasıyla kapılarını açacak.

Etkinlikte, dijital sanatın güncel üretimleri, yapay zeka destekli pratikler ve yeni medya alanındaki yenilikçi yaklaşımlar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden 70 sanatçıyı İstanbul'da bir araya getirecek festival, herkese açık ve ücretsiz olacak.

Festivalin direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova, artistik direktörlüğünü Esra Özkan üstlendi. Küratör kadrosunda, Evgeniya Romanidi, Gonzalo Herrero Delicado, Burcu Öztürkler, Ozan Turkkan, İsmail Erim Gülaçtı ve yapay zeka küratörü Avind bulunuyor.

Panellerde dijital sanat ve yapay zeka ele alınacak

Festivalde, uluslararası konuşmacıların ve uzmanların katılımıyla çeşitli paneller düzenlenecek.

Programda, dijital çağda gerçeklik ve algı ilişkisinin tartışılacağı "RETELL: Algımızı Ne Şekillendirir?", insan ve teknoloji bağını inceleyen "REWORLD: Makinenin Ötesinde Kurulan Bağlar" ve yapay zekanın çalışma hayatına etkilerinin konuşulacağı "REWORLD: İnsan Deneyimi, Emek ve Yapay Zeka" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Dijital sanatta küresel dolaşım ve yerel hafıza gibi konuların ele alınacağı söyleşilerin de yapılacağı festival, çocuklar ve gençler için hazırlanan teknoloji odaklı atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

Katılımcılar program boyunca "İleri dönüşümden dijital sanata", "Oyun hamurundan dijital sanata", makine öğrenmesi, sanal gerçeklik (VR) ile dijital illüstrasyon, yapay zeka ile animasyon ve oyun içi kostüm tasarımı konularında uygulamalı eğitim alabilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı

Faciada yaşananlar ortaya çıktı! Babanın yaptıkları yürek yakıyor
Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki görenler inanamıyor
İstanbul 'Sıfır Atık' haftası başladı! Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı

İstanbul 'Sıfır Atık' haftası başladı! Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu