İstanbul Devlet Tiyatrosu, 23 Nisan haftasında birçok oyunu çocuklarla buluşturacak

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli özel oyunlar hazırladı. Mecidiyeköy ve Küçükçekmece'de sahnelenecek olan yapımlar, çocuklara dostluk, çevre bilinci ve merak uyandırma temalarını işliyor.

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 21-25 Nisan'da "Park" oyunu gösterilecek. Oyun, sözsüz ve maskeli anlatımıyla, şehir hayatının griliği içinde unutulmuş bir parkta, dostluğu yeniden keşfeden 3 çocuğun hikayesini sahneye taşıyor.

Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 21-25 Nisan'da "Çöp Canavarı" çocukların beğenisine sunulacak. Karagöz ve Hacivat'ın geleneksel gölge oyunu estetiğini çevre bilinciyle buluşturmayı hedefleyen oyunda, Karagöz'ün denize attığı çöplerin ardından ortaya çıkan öfkeli "Çöpçü Balığı" ile yüzleşmesi işleniyor. Oyunla, doğayı koruma mesajı mizahın diliyle çocuklara ulaştırılıyor.

"Oh Ne Ala Memleket" ilk kez izleyiciyle buluşacak"

Şermin Yaşar'ın yazdığı, Cenk Türkkanı'nın oyunlaştırdığı, Elif Erdal'ın rejisörlüğünü üstlendiği, "Romandan Sahneye Projesi" kapsamındaki çocuk oyunu "Oh Ne Ala Memleket", 23 Nisan'da Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Paranın, emeğin ve dürüstlüğün hikayesini bir çocuğun gözünden anlatan oyun, 24-26 Nisan'da da sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 24-26 Nisan'da sahneye koyulacak "Kırmızı Küre" oyunuyla, meraklı bir çocuk olan Ester'in, havada asılı duran gizemli bir küreyle başlayan keşif yolculuğu anlatılacak. Yetişkinlerin sorularına karşı kendi deneyimlerinin peşinden giden Ester'in hikayesi, çocukları kendi sorularını sormaya cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Haberler.com
500

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku!

Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!

Futbolcu cinayetinde acılı anneyi çileden çıkaran teklif
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı

Ailesiyle sinemaya gitti, filmi bırakıp yaptığına bakın

Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku!

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama

Darphane'den ortalığı karıştıran "İsrail" iddiasına açıklama geldi