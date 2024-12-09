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İstanbul Devlet Tiyatrosu Berlin'de Tiyatro Festivali'nde 'Çarpışma' Oyununu Sahnede

İstanbul Devlet Tiyatrosu Berlin'de Tiyatro Festivali'nde 'Çarpışma' Oyununu Sahnede
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İstanbul Devlet Tiyatrosu, Berlin'de düzenlenen 8. Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde ödüllü 'Çarpışma' oyununu sergileyerek, Türk ve Alman tiyatro toplulukları arasında kültürel bir etkileşim sağladı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 8. Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde, geçen sezonun bol ödüllü oyunu "Çarpışma"yı sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık'ta başlayan ve 15 Aralık'a kadar devam edecek festivalde sahnelenen eser, farklı ülkelerden gelen sanatseverlerin de ilgisini çekti.

Festival boyunca Türk ve Alman tiyatro toplulukları arasında kültürel bir köprü kurularak, izleyicilere farklı kültürlerden özgün tiyatro eserleri sunuluyor.

İki temsille festivale katılan İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği oyunu, Müge Oskay yazdı, Kubilay Karslıoğlu yönetti.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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