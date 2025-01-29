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İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

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İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğunun denetleneceği açıklandı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği, 'yangın denetimi' genelgesi yayımladı. Genelgeye göre, İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmeler denetlenecek.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

- İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), Denetlenecek Kurumun Faaliyet Alanına Göre Yetkili Kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.

- Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak.

- Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak.

- Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

DENETİMDE İHMALLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında otelin itfaiye denetimiyle ortaya çıkan eksiklikleri "masraflı bularak" gidermediği ortaya çıkmıştı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 16 Aralık'ta şirkete oteldeki birçok tedbir açısından mevzuata uygun olmadığını belirten bir belge teslim etmiş ve otele yangın güvenliği uygunluk raporu vermemişti.

İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

OTEL BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİ

Bunun üzerine otel yönetimi 24 Aralık'ta başvurunun iptalini talep etmiş, talep doğrultusunda Grand Kartal Otel'in başvurusu iptal edilmişti.

İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıErkan Kaya:

Niye sadece istanbul. Tüm türkiyede yapın

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

deprem e hazırlık yapın İstanbul da büyük bir deprem olacak bunu bütün uzmanlar söylüyor deprem olmuş gibi çürük binaları yıkın

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

Can gidince denetim olan tek ulke

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Bela başa geldikten sonra uyanmak kadar acı bir durum daha yok. Mesela Avrupa’da bela gelmesin diye her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyorlar ve hiç böyle büyük sorunlarla karşılaşmıyorlar. Deprem olur, evleri denetlemeye başlayıp yıkıyorlar. Yangın olur, yangından sonra denetlemeye başlıyorlar. Biz niye böyle bir ülkeyiz?

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Haber YorumlarıKazım ÇETİN:

illa başımıza taş yağması lazim

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

EHH NİHAYET O KADAR BURDAN MSJ İLETTİM İBB BU DENETLEMEYİ YAPMAYA İMKANI YOK DİYE YORUM YAPMIŞTIM BU ARADA HAZIR İŞE KOYULMUŞKEN DENETİM EKİBİNİ ARTIRINDA DEPREME DAYANIKLILIK RAPORU BERABER ÇIKSIN BİRİNİ YAP BİRİNİ BIRAK OLMAZ

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Haber YorumlarıMapo 77:

belediyeler denetlemesin

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Haber YorumlarıFatih:

Tüm binalar birer oteldir...insanlar uyuyor evlerinde otelden ne farkı vardır tüm binaların...hepsinde yangın çıkabilir...otel gbi olabilir .yanabilir..her bina

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Haber Yorumlarıİbrahim Hoca:

Unutuluyor bir arada düğün salonu yangın olmuştu.. düğün salonlarıda otel gibi kalabalık ve çıkışı az acil onlara da önlem alınmalı mytaptır ,meşaledir yakıyorlar tehlikeli

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Haber Yorumlarımurat:

Denetleyicilere de birer denetleyici lazım, herkesin başına birer polis dikmek lazım, hatta polisin başına başka bir polis dikmek lazım. Liste böyle uzar gider... En güzel sonuç hayatın kullanma klavuzuna bakıp ona göre yaşamı düzene sokmak gerekir.

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