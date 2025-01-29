İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

İstanbul Valiliği, 'yangın denetimi' genelgesi yayımladı. Genelgeye göre, İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmeler denetlenecek.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

- İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), Denetlenecek Kurumun Faaliyet Alanına Göre Yetkili Kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.

- Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak.

- Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak.

- Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

DENETİMDE İHMALLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında otelin itfaiye denetimiyle ortaya çıkan eksiklikleri "masraflı bularak" gidermediği ortaya çıkmıştı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 16 Aralık'ta şirkete oteldeki birçok tedbir açısından mevzuata uygun olmadığını belirten bir belge teslim etmiş ve otele yangın güvenliği uygunluk raporu vermemişti.

OTEL BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİ

Bunun üzerine otel yönetimi 24 Aralık'ta başvurunun iptalini talep etmiş, talep doğrultusunda Grand Kartal Otel'in başvurusu iptal edilmişti.