İstanbul'daki protestolara damga vuran görüntü! Muhabirden, Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
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Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın bir güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülmesi Türkiye'nin neredeyse her yerinde sağlıkçılar tarafından protesto edildi. Sağlık çalışanlarının sağlıkta şiddete karşı yapmak istediği yürüyüşü haberleştirmeye çalışan bir muhabirin, kendilerine engel olmak isteyen İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü'ne gösterdiği "El kol yapma" tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto etmek isteyen doktorlar Türkiye genelinde 2 günlük iş bıraktı. İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Aile Hekimleri Derneği de sağlıkta her geçen gün artış gösteren şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla Çapa Tıp Fakültesi'nde saat 12.30'da 'Öldük biz' sloganıyla toplandı.
Şiddete karşı Çapa'da bir araya gelen sağlık çalışanları, "Herkes bilsin şiddet varsa hizmet yok" pankartları taşıyarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek istedi.
Sağlık çalışanlarının yürüyüşü, polis barikatı ile engellendi. Bazı sağlıkçılar barikatı aşıp yürüyüşe devam ederken polis, geride kalanları biber gazı sıkarak durdurmaya çalıştı. Polisin müdahalesine tepki gösteren doktorlar, "Hekime değil katile saldır", "Bakan istifa" sloganları attı.
İstanbul'daki protestolar sırasında kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sağlık çalışanlarının sağlıkta şiddete karşı yapmak istediği yürüyüşü haberleştirmeye çalışan Habertürk muhabiri, kendisine engel olmak isteyen İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'e "El kol yapma" sözleriyle tepki gösterdi.
Protestolar sırasında kameralara yansıyan görüntüleriyle dikkat çeken İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin kısa sürede sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Kullanıcıların art arda yaptıkları paylaşımlar sonrası "Hanifi Zengin" etiketi Twitter'da TT oldu.