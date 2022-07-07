İstanbul'daki protestolara damga vuran görüntü! Muhabirden, Güvenlik Şube Müdürü'ne 'El kol yapma' tepkisi

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto etmek isteyen doktorlar Türkiye genelinde 2 günlük iş bıraktı. İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Aile Hekimleri Derneği de sağlıkta her geçen gün artış gösteren şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla Çapa Tıp Fakültesi'nde saat 12.30'da 'Öldük biz' sloganıyla toplandı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Şiddete karşı Çapa'da bir araya gelen sağlık çalışanları, "Herkes bilsin şiddet varsa hizmet yok" pankartları taşıyarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek istedi.

POLİS İLE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Sağlık çalışanlarının yürüyüşü, polis barikatı ile engellendi. Bazı sağlıkçılar barikatı aşıp yürüyüşe devam ederken polis, geride kalanları biber gazı sıkarak durdurmaya çalıştı. Polisin müdahalesine tepki gösteren doktorlar, "Hekime değil katile saldır", "Bakan istifa" sloganları attı.

MUHABİRDEN ŞUBE MÜDÜRÜ'NE "EL KOL YAPMA" TEPKİSİ

İstanbul'daki protestolar sırasında kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sağlık çalışanlarının sağlıkta şiddete karşı yapmak istediği yürüyüşü haberleştirmeye çalışan Habertürk muhabiri, kendisine engel olmak isteyen İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'e "El kol yapma" sözleriyle tepki gösterdi.

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Protestolar sırasında kameralara yansıyan görüntüleriyle dikkat çeken İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin kısa sürede sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Kullanıcıların art arda yaptıkları paylaşımlar sonrası "Hanifi Zengin" etiketi Twitter'da TT oldu.

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