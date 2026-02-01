İstanbul'daki iletişim fakültesi dekanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı iletişim fakültesi dekanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dekanlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran, "Gazze Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin İsrail saldırıları ve ablukası sonrası açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 9 kilodan 6 kiloya düşen 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk'un Gazze kentindeki çadırda verdiği yaşam mücadelesini gösteren karesini tercih etti.

"Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek aileden başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" karesini beğenen Taşkıran, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını seçti.

"Satırlarca anlatılamayacak metinler tek kareyle çok güzel şekilde özetlenebiliyor"

Prof. Dr. Taşkıran, AA muhabirine, görsel içeriklerin gücüne çok inanan bir akademisyen olduğunu söyledi.

Satırlarca anlatılamayacak metinlerin tek kareyle çok güzel şekilde özetlenebildiğini dile getiren Taşkıran, "Hem düşünce hem duygunun aktarımı açısından görsel içeriklerin çok anlamlı ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple görünmeyeni görünür kıldıkları için AA foto muhabirlerine çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık." dedi.

Kendisinin de kareleri seçip oylarken zorlandığını belirten Taşkıran, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu kaydetti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, "Gazze Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını beğendi.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafını seçen Babacan, AA'nın sadece ülkenin, milletin değil, coğrafyanın ve aynı zamanda insanlığın aklı, kalbi ve vicdanı olarak iş yapan bir ajans olduğunu söyledi.

AA çalışanlarına teşekkür edip onları kutlayan Babacan, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok güzel işler çıkardılar. Sadece teknik ya da görsel açıdan güzel iş çıkarmış değil, insanlığın aklı, kalbi, vicdanı olacak kareler yakalamak, haberlerini yapmak ve tüm dünyaya duyurmak konusunda çok ciddi emek, çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Ben bu seçki vesilesiyle bütün AA çalışanlarını tebrik ederim."

"Fotoğrafın bir hikayeyi orada buluşturması çok etkileyici"

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, "Gazze Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrai'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" karesi ile "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" fotoğrafını beğendi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini seçen Büyükaslan, oylamanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Büyükaslan, AA foto muhabirlerinin hepsinin birbirinden başarılı işlere imza attığını söyledi.

Bazı kategorilerde seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Büyükaslan, "Fotoğraf sadece bir çekim hadisesi değil, arkasında beceri, sanat, sabır ve teknik var. Ancak hepsinin ötesinde bir hikayeyi orada buluşturması çok etkileyici." diye konuştu.

Büyükaslan, özellikle Gazze'deki umudu yansıtan karenin kendisini etkilediğini anlatarak, "Çünkü biz onca varlık içerisinde bırakınız umudu, elimizdekilerin dahi kıymetini bilememe gibi tuhaf bir duruma düşüyoruz. Oysa yokluklar içerisinde yaşamı devam ettirebilmek için bir güvercinle hayata tutunmanın sembolü var orada. Bu, beni hakikaten etkiledi. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu kareler anları unutulmaz kılıyor"

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay da "Gazze Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ümmü Nisan Kandilcioğlu'nun "Başka bir dünya" fotoğrafına oy verdi.

Prof. Dr. Atalay, AA muhabirine, birbirinden ilgi çekici ve çarpıcı fotoğrafların oylamada yer aldığını belirterek, özellikle "Gazze Açlık" kategorisinin yaşanan dramı tekrar tekrar hatırlamalarına vesile olduğunu kaydetti.

Günlük akış içerisinde birçok haberin unutulmasına rağmen fotoğrafın bu anları ölümsüzleştirdiğini aktaran Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıl içinde birçok şey yaşanıyor, birçok haber görüyoruz. Onların bir kısmı zihnimizde kalıyor, bir kısmı unutuluyor. Fakat bu kareler aslında o anları unutulmaz kılıyor. Biz ne yaparsak yapalım, dünyaya ve birbirimize ne zarar verirsek verelim, doğa orada kendi yaşamını sürüyor. Bunu da görebiliyorsunuz fotoğraflarda. İnsana dair her zaman umut var. Portreler kategorisindeki karelere de dakikalarca bakabilir bir insan. Ben herkesi bu fotoğraflara bakmaya davet ediyorum. Çünkü gerçekten yaşamla, dünyayla, siyasal, politik konjonktürle, aynı zamanda da yaşam ve insan olmakla ilgili birçok düşünceyi aslında zihnimize tekrar davet ediyor bu fotoğraflar. Fotoğrafları çeken tüm fotoğrafçılara da buradan sevgilerimi gönderiyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.