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İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve İzmir için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve İzmir

İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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