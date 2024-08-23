İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı

İstanbul'da etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı vatandaşlara zorlu bir gece yaşattı. Nem oranı ilçelere göre değişirken, Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

İŞTE İLÇE İLÇE NEM ORANLARI

Kentte saat 06.30 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle: