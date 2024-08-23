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İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı

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İstanbul'da etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı vatandaşlara zorlu bir gece yaşattı. Nem oranları ilçeler arasında büyük farklılıklar gösterirken, Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı. Şehir genelinde ise hava sıcaklığı 24,5 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da benzer bir seviyede kaldı. Nem oranı ise yüzde 83'e yükseldi.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı vatandaşlara zorlu bir gece yaşattı. Nem oranı ilçelere göre değişirken, Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

İŞTE İLÇE İLÇE NEM ORANLARI

Kentte saat 06.30 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:

  • Avcılar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.
  • Bahçelievler ile Bakırköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86 olurken, Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,5 iken, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.
  • Bayrampaşa'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 89 olurken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,4 derece ve nem oranı yüzde 98'e ulaştı.
  • Beyoğlu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,4 iken, nem oranı yüzde 98'e ulaştı.
  • Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 20,5, nem oranı yüzde 98 olarak ölçüldü.
  • Çatalca'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,5 iken, nem oranı yüzde 100'e ulaştı.
  • Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 19,7, nem oranı yüzde 86 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 89 olarak ölçüldü.
  • Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 20,5 olurken, nem oranı yüzde 98 oldu.
  • Eyüpsultan'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,1 iken, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü.
  • Fatih'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,8, nem oranı ise yüzde 82'yi buldu.
  • Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,7, nem oranı da yüzde 89'a ulaştı.
  • Kadıköy'de, hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı da yüzde 89 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,3, nem oranı da yüzde 98'i buldu.
  • Kartal'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,2, nem oranı da yüzde 87 ölçüldü.
  • Küçükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,2, nem oranı da yüzde 87 oldu.
  • Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,5 iken, nem oranı yüzde 92 olarak ölçüldü.
  • Sancaktepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,9, nem oranı yüzde 90'a ulaştı.
  • Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,5, nem oranı ise yüzde 94 olarak kaydedildi.
  • Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,8 iken, nem oranı yüzde 86'ya ulaştı.
  • Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,9, nem oranı ise yüzde 90 olarak ölçüldü.
  • Sultangazi'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,2, nem oranı yüzde 86 oldu.
  • Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,4, nem oranı da yüzde 82'yi bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,3, nem oranı da yüzde 98'e ulaştı.
  • Tuzla'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,6 iken, nem oranı da yüzde 88'i buldu.
  • Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,9 olmasına karşılık, nem oranı yüzde 100 ile rekor kırdı.
  • Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,3, nem oranı yüzde 88'e ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı da yüzde 86'ya ulaştı.
  • Megakentte genel hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,5 derece ve nem oranı yüzde 83'ü buldu.
Kaynak: AA / Güncel

Nem oranı Ümraniye Ataşehir istanbul Çatalca Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

biz gaziosmanpaşaya fatihten 1968 de geldik biz derken o biz dediğimiz aileden hayatta kalan son kişiyim o zaman küçüktüm evimiz iki katlydı birinci katın balkonundan bursa tarafları gayet net grünüyordu akşam karanlığında havaalanı, havaalanının kulesindeki dönen ışıklar bile görünüyordu şimdi beş katlı binanın bacasına anten direğine çıkınca oralar zor görünüyor her yer alabildiğince beton tarlalarına dönüşmüş yirmi üç sene önce bile böyle değildi böyle bir yerde nefes almak için hava aramayın

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Zafer yılmaz :

Her geçen gün nefes alamaz hale geldik. Başta şehirler olmak üzere her yer beton oldu. Ormanlık yeşil alanların yerine binalar dikildi. Gereksiz nufus artışlarıda ülkeye sokulan milyonlarca gayri resmi göçmenlerinde etkisi var. Konaklama sorununa çözümü AKP- Mhp sağladı. Son 3 yıldır her yaz yanan ormanlarıın gerçek nedenleri bir türlü meclise girip önerge verilmedi ve araştırılmadı.Bu gidişle önümüzdeki yıllarda nefes alamayacağımız hale geleceğiz.

3
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