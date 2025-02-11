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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

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İstanbul Valiliği, kentte etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 12 Şubat'ta (yarın) okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle 12 Şubat'ta il genelinde eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde etkisini arttıran kar yağışına ilişkin aldıkları kararı duyurdu.

Gül yaptığı açıklamada "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

EĞİTİME KAR ARASI

Eğitime bir günlük ara verildiğini duyuran Gül, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanan kar yağışı hakkında önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'un kuzeybatısı için yapılan uyarıda, bu akşam saat 18.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar kuvvetli kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Çok şükür İstanbul Bahçelievler'de kar yok. Söylediğim gibi Soğuktan çalışmaktan nefret ediyorum. Sokak hayvanları, evsiz insanların üşümesini istemiyorum. O yüzden kar yağışı olmasını istemiyorum. ^_^

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Haber Yorumlarıridvanmuhammet:

ben neden göremiyorum karı acaba nereye yağıyor

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

iki damla kar yagdi biz okula 2 kat kar cikardi halaaa giderdik yolda gozumuzu acamazdik kar tufandi o zmnlar

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

her gun zam her gun devletin marketinin bimden daha pahalı turk anayasasinin bircok maddesine aykırıdır anayasayi ihlaldir

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ak parti yüzünden yapıyor bu kadar çok kar

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Canada da Bu Karin 30-40 Misli Yagiyor, Ama Hayat Devam Ediyor..Cunku DEVLET Kurumlari Olusturulan STANDARTLARDA Saat Gibi, Siyasi Pisliklerden Arindirilmis Olarak Calisiyor, Herkez Isini Yapiyor..TC Ciftliginde de DEVLETIN 30-35 % Hissedilmesinin Bsska Sonuclarindan Biri de Bu Iste...

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